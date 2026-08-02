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一場溫韾的人生畢業典禮 以父之名捐出到宅沐浴車給基金會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
家屬今天代表廖學郎捐贈一台到宅沐浴車予永信社會福利基金會，將對父親的思念，延續大愛給弱勢家庭好好洗個熱水澡。圖／永信社會福利基金會提供
家屬今天代表廖學郎捐贈一台到宅沐浴車予永信社會福利基金會，將對父親的思念，延續大愛給弱勢家庭好好洗個熱水澡。圖／永信社會福利基金會提供

台中今天有場溫馨的人生畢業典禮，家屬今天代表廖學郎，在他告別式中捐出一台到宅沐浴車予永信社會福利基金會，將對父親的思念，延續大愛給弱勢家庭，可讓失能者好好洗個熱水澡，延續父親一生助人的精神。

永信社會福利基金會表示，台灣已邁入超高齡社會，失能人口逐年攀升，許多家庭每天都面臨沉重的照顧壓力。保守估計，全台長期臥床失能者已超過70萬人。對一般人而言，洗澡只是生活中的日常；但對無法起身、無法行走的失能者來說，卻是一項需要專業設備、3位服務人員共同合作，歷時數十分鐘才能完成的艱鉅任務。許多照顧家庭只能以擦澡代替，甚至因擔心搬運造成跌倒或受傷，讓長輩數月、甚至數年無法真正洗上一場熱水澡。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，基金會曾服務過一位失能長輩，因癱瘓而長達35年沒有洗過一次澡。很多人認為洗澡只是清潔身體，但對失能者而言，它代表的是舒適、尊嚴與生命品質；每輛到宅沐浴車，都是失能家庭最重要的支持力量，也承載著社會大眾的愛心與希望。今天很感謝廖學郎的家屬，延續父母的大愛，讓此善念化作一輛行動的希望，持續駛向每一個需要的家庭。

今天是永信社會福利基金會獲贈的第二輛到宅沐浴車，廖學郎的家屬為了延續父親一生助人的精神，今天在他告別式中捐出沐浴車，家屬說，父母留給他們最珍貴的不是財富，而是願意付出、樂於助人的心，希望這輛沐浴車能代替父親，把愛送進更多家庭，讓更多失能長者與照顧家庭在人生最困難的時刻，依然感受到尊嚴、溫暖與希望。

永信社會福利基金會到宅沐浴服務已邁入第10年，至今累計服務近2萬1100人次，服務範圍遍及大台中地區。此次捐贈的到宅沐浴車，增添第一線服務量能，更承載著一個家庭對父母無盡的思念，及對生命尊嚴的深刻守護。

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