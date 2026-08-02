南投推淨零碳排永續發展 致謝環保義工幕後推手

南投縣環保志（義）工群英會初賽今天登場，12隊爭取代表南投縣參加全國決賽資格，副縣長王瑞德表示，縣府落實淨零碳排、永續發展等，環保志工、義工是幕後最大推手。

「南投縣環保志（義）工群英會初賽」在南投市漳興國小舉行，吸引全縣12支環保志（義）工隊、逾350名環保志（義）工齊聚競技同樂，競賽項目包含「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」、「袋袋箱傳」、「環保同心傳」，將環保知識與團隊默契融入趣味競賽。

王瑞德出席表示，感謝環保志工、義工熱情參與，也預祝優秀隊伍10月代表南投縣參加全國決賽時爭取最高榮耀；縣長許淑華落實淨零碳排、永續發展、環境教育、推動資源循環利用、維護南投縣環境等目標，環保志（義）工長年付出與努力，是幕後最大推手。

王瑞德說，南投縣是全國唯一沒有垃圾焚化爐，在面臨其他縣市垃圾處理量能與餘裕不定、經常無法協助焚化南投縣垃圾情況下，建立自有焚化爐很重要，雖然外界有一些不同聲音，但他相信環保志工、義工一定會大力支持縣長許淑華守護南投大環境的努力。