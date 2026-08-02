江啟臣問政說明會清水出發 何欣純陪伴親子歡度假日

國民黨台中市長參選人江啟臣首場問政說明會，今天從清水紫雲巖出發，藍營地方黨公職出席力挺；民進黨台中市長參選人何欣純則出席親子活動，陪伴家長及小孩歡度假日。

盧秀燕8年前宣布參選台中市長後，第一站是從紫雲巖出發，江啟臣首場基層問政說明會今天也在紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召海線里長及農會幹部齊聚，市長盧秀燕、國民黨台中市黨部主委蘇柏興及近30名藍營市議員出席，營造大團結氣勢。

張清照指出，國民黨主張「安定、和平、繁榮」，為了國家未來穩定發展，人民能夠安全樂業，拜託鄉親堅定支持藍營提名的江啟臣，國民黨也要大團結，打贏年底這場選戰。

盧秀燕表示，張清照8年來為清水爭取很多建設，大家要支持張清照再爭取更多建設；要推動建設，市長是否配合也很重要，因此市長要支持江啟臣，以免像前朝發生換人後老人健保補助被取消。

江啟臣說，今天來參拜觀音佛祖，感到很舒服，8年前，鄉親選出好的市長與好議長，才有如今清水美好發展；建設是一棒接一棒，台中連續8年被評選幸福城市，他會繼續這張成績單。

何欣純今天則是出席地方親子活動，與大小朋友一同闖關互動，陪伴家長及孩子歡度假日。她提醒，近日天氣持續高溫，呼籲民眾多補充水分、做好防曬、預防中暑，也祝福所有大小朋友玩得開心，希望透過親子活動增進家庭情感，讓孩子在安全、快樂環境中成長。

何欣純會中接受媒體聯訪表示，她提出的市政政策都有完整規劃與推動時程，並依照選舉節奏逐步向市民說明；包括擴大敬老愛心卡使用範圍、提高計程車使用點數、推動營養午餐免費並納入私立學校，以及承諾在甲安埔、海線與山城興建全民運動館等政策，都已在公開場合、媒體受訪及社群平台多次提出。

何欣純強調，她對自己的政策規劃與執行能力有信心，也對贏得市民支持充滿信心；若年底順利當選台中市長，將依照競選期間提出各項政見逐步落實，讓每項承諾都化為具體建設與市民看得見的成果，打造照顧老、照顧小、兼顧城市均衡發展的新台中。