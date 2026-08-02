太極門師徒傳愛走遍123國 60周年凝聚善念共築和平永續願景
太極門氣功養生學會創立60年，台中道館今舉辦系列慶祝活動，透過人生智慧講座、成果展等活動，分享六十年來推廣氣功養生、良心文化與和平理念的成果。
太極門掌門人洪道子博士表示，太極門師徒60年來秉持信念，一步一腳印、自力自費走訪全球123個國家，以實際行動傳遞和平、愛與希望。他指出，太極門始終懷抱「一心唯願世人安，一念只為天下平」的願景，透過良心善行匯聚正向力量，與世界各地有志之士共同點亮希望之光，持續為人類和平、幸福與永續未來努力。
立委楊瓊瓔表示，很榮幸見證太極門在掌門人及全體師兄姊共同努力下，長年推動良心文化與和平理念，為社會注入穩定而正向的力量。她指出，掌門人倡導「良心時代運動」，提醒人們從內心出發，以良心作為安定社會、促進幸福的重要基礎。面對現今社會各項挑戰，更需要人人發揮善念，共同打造祥和環境。她也祝福太極門持續朝「一心世界 和平永續」願景邁進，開創下一個六十年的新里程。
台中市議員沈佑蓮表示，太極門長期推廣良心教育，讓善的理念深入人心，對促進社會和諧具有正面意義。她認為，良心是超越立場與背景的共同價值，只要每個人從自身做起，以善念實踐生活，就能凝聚社會更多正向能量。她肯定太極門多年來在世界各地推廣愛、和平與良心文化，並祝福未來持續發揮善的影響力。
議員何文海指出，參與太極門氣功養生學會60周年慶典深感榮幸，也肯定太極門長年推動「一心世界 和平永續」理念，透過正向文化帶給民眾身心靈上的支持。他指出，面對社會暴力、倫理價值變動及家庭關係等挑戰，更需要安定人心的力量，引導民眾重視善念與正確價值，共同營造更和諧的社會。
議員黃守達肯定太極門多年來走訪全球123個國家，將和平理念與正向能量傳遞至世界各地。他表示，現今世界快速變動，人心更需要安定與凝聚，太極門推動「良心時代運動」具有重要意義。每個人的選擇與行動，都與社會、國家及地球未來息息相關，期盼更多人響應良心實踐，共同為世界帶來和平、善良與希望。
太極門台中道館60周年系列活動包括人生智慧講座及60周年成果展等，相關活動資訊可至神氣家族網站查詢。
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