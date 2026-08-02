快訊

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

聽新聞
0:00 / 0:00

太極門師徒傳愛走遍123國　60周年凝聚善念共築和平永續願景

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員沈佑蓮（左三）參與太極門氣功養生學會60周年系列活動，並肯定太極門持續推廣愛、和平與良心文化，為社會注入正向力量。圖／太極門提供
台中市議員沈佑蓮（左三）參與太極門氣功養生學會60周年系列活動，並肯定太極門持續推廣愛、和平與良心文化，為社會注入正向力量。圖／太極門提供

太極門氣功養生學會創立60年，台中道館今舉辦系列慶祝活動，透過人生智慧講座、成果展等活動，分享六十年來推廣氣功養生、良心文化與和平理念的成果。

太極門掌門人洪道子博士表示，太極門師徒60年來秉持信念，一步一腳印、自力自費走訪全球123個國家，以實際行動傳遞和平、愛與希望。他指出，太極門始終懷抱「一心唯願世人安，一念只為天下平」的願景，透過良心善行匯聚正向力量，與世界各地有志之士共同點亮希望之光，持續為人類和平、幸福與永續未來努力。

立委楊瓊瓔表示，很榮幸見證太極門在掌門人及全體師兄姊共同努力下，長年推動良心文化與和平理念，為社會注入穩定而正向的力量。她指出，掌門人倡導「良心時代運動」，提醒人們從內心出發，以良心作為安定社會、促進幸福的重要基礎。面對現今社會各項挑戰，更需要人人發揮善念，共同打造祥和環境。她也祝福太極門持續朝「一心世界 和平永續」願景邁進，開創下一個六十年的新里程。

台中市議員沈佑蓮表示，太極門長期推廣良心教育，讓善的理念深入人心，對促進社會和諧具有正面意義。她認為，良心是超越立場與背景的共同價值，只要每個人從自身做起，以善念實踐生活，就能凝聚社會更多正向能量。她肯定太極門多年來在世界各地推廣愛、和平與良心文化，並祝福未來持續發揮善的影響力。

議員何文海指出，參與太極門氣功養生學會60周年慶典深感榮幸，也肯定太極門長年推動「一心世界 和平永續」理念，透過正向文化帶給民眾身心靈上的支持。他指出，面對社會暴力、倫理價值變動及家庭關係等挑戰，更需要安定人心的力量，引導民眾重視善念與正確價值，共同營造更和諧的社會。

議員黃守達肯定太極門多年來走訪全球123個國家，將和平理念與正向能量傳遞至世界各地。他表示，現今世界快速變動，人心更需要安定與凝聚，太極門推動「良心時代運動」具有重要意義。每個人的選擇與行動，都與社會、國家及地球未來息息相關，期盼更多人響應良心實踐，共同為世界帶來和平、善良與希望。

太極門台中道館60周年系列活動包括人生智慧講座及60周年成果展等，相關活動資訊可至神氣家族網站查詢。

太極門台中道館與會民眾齊聚，共同響應「一心世界 和平永續」，凝聚善念，為世界和平與永續發展祝福。圖／太極門提供
太極門台中道館與會民眾齊聚，共同響應「一心世界 和平永續」，凝聚善念，為世界和平與永續發展祝福。圖／太極門提供

台中市議員黃守達參觀太極門氣功養生學會60週年成果展，並寫下良心心願，響應「一心世界 和平永續」願景。圖／太極門提供
台中市議員黃守達參觀太極門氣功養生學會60週年成果展，並寫下良心心願，響應「一心世界 和平永續」願景。圖／太極門提供

立法委員楊瓊瓔（前排左三），祝賀太極門氣功養生學會創立60周年，並為世界和平與永續發展凝聚善念。圖／太極門提供
立法委員楊瓊瓔（前排左三），祝賀太極門氣功養生學會創立60周年，並為世界和平與永續發展凝聚善念。圖／太極門提供

願景 永續 台中市

延伸閱讀

太極門師徒推動愛與和平六十年 國際領袖來台見證

太極門60週年慶 徐國勇代表賴總統贈花瓶祝永續發展

兒虐話題不斷 台北市長選戰 藍綠攻防加溫

台中賽車籃球暨文藝嘉年華引爆車迷朝聖 超跑、漂移車、古董車一次看

相關新聞

「十八層地獄」鬼卒被脫褲拔手 彰化南天宮不堪破壞維修票價調增10元

每年農曆七月，彰化市八卦山的南天宮附設「十八層地獄」景點總是遊客倍增，近日廟方宣布反映維護成本，票價調整10元，同時感慨少數遊客缺乏公德心破壞「十八層地」，對牛頭馬面等鬼卒拔手偷配件，行徑「比鬼還可怕」。

彰化歷史建築二水中山堂僅存四壁沒屋頂 地主拒整修公所束手無策

彰化縣二水鄉中山堂自登錄為歷史建築，從未維修，整幢建築僅存四壁，被公告為危險建築。文化局表示，鄉公所收回細部規畫與整修的計畫書，修繕停滯不前。鄉公所今大喊冤枉並指出，二水中山堂土地為私有，地主拒絕整修，鄉公所溝通失敗相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。