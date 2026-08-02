彰化歷史建築二水中山堂僅存四壁沒屋頂 地主拒整修公所束手無策

彰化縣二水鄉中山堂自登錄為歷史建築，從未維修，整幢建築僅存四壁，被公告為危險建築。文化局表示，鄉公所收回細部規畫與整修的計畫書，修繕停滯不前。鄉公所今大喊冤枉並指出，二水中山堂土地為私有，地主拒絕整修，鄉公所溝通失敗相當無奈。

根據國家歷史博物館資料顯示二水鄉中山堂2003年仍是完整建築，現今破敗不堪，彰化縣文資人士擔心它極可能成為彰化縣第一幢因失修消失的文化資產，文化局不時關切二水鄉公所，希望突破瓶頸挽救文資。

文化局表示，二水鄉中山堂舊名二水公會堂，又名二水保甲事務所，是二水警察官吏派出所的附屬保甲事務所，1928年（昭和三年）建成，常被用來做為保甲開會場所，有時被二水信組總代會等地方組織借用作為集會場所，也曾短暫當作郵便出張所，深具地方歷史意義。

文化局指出，二水中山堂兼有公會堂並保甲事務所使用的功能，見證日治時代的警政與保甲制度，建築磚造山牆有裝飾，圓拱圈運用頗具特色，使用鋼筋混凝土雨庇與臥樑強化結構，可視為日治時期磚造建築耐震發展轉捩過程，頗具建築研究價值，縣政府2019年登錄二水中山堂為歷史建築，委託調查研究後作成細部規劃報告和整修計畫，但3年前二水鄉公所撤案，整修計畫停滯。

二水鄉公所回應表示，二水中山堂土地屬私有，地主已搬離二水鄉，但多次要求拆屋還地，縣政府不同意，由公部門編列土地租金，地主每隔數月到鄉公所蓋章領取，絕口不提同意提供土地修繕二水中山堂，鄉公所再三溝通無效，期盼縣政府和文化局出力而不是出一張嘴，把維護古蹟責任交給鄉公所承擔。

二水鄉地方人士說，二戰後國民政府來台，二水公會堂先轉作鄉民代表會議場所，1976年鄉公所新建大樓和鄉代會辦公廳舍，國民黨民眾服務站接手改稱二水中山堂，使用到1981年轉交給二水鄉老人會、消防分隊使用，因此老一輩鄉民對中山堂印象深刻。

彰化縣二水中山堂屋頂坍塌被清理，現今建物僅存立面和三面牆壁。記者簡慧珍／攝影