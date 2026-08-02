「十八層地獄」鬼卒被脫褲拔手 彰化南天宮不堪破壞維修票價調增10元

每年農曆七月，彰化市八卦山的南天宮附設「十八層地獄」景點總是遊客倍增，近日廟方宣布反映維護成本，票價調整10元，同時感慨少數遊客缺乏公德心破壞「十八層地」，對牛頭馬面等鬼卒拔手偷配件，行徑「比鬼還可怕」。

南天宮位在通往八卦山風景區的半路，風景區頂端有八卦山大佛坐鎮，半路的南天宮1971年起附設「十八層地獄」醒世，每到農曆七月遊客絡繹不絕，但淡季時遊客較少，反成民眾破壞人偶和設施來挑戰「十八層地獄」的作惡時機，令廟方感慨不已。

南天宮工作人員指出，「十八層地獄」聲光效果俱佳，即使一層安全隔板保持距離，但聲音、陰森光影和動態人偶常讓遊客驚嚇害怕，亂抓、亂打破壞設施，還有遊客偷拔地獄行刑的刀、叉，甚至連「梁山伯與祝英台」的雙飛蝴蝶都被偷走一隻，近期少數遊客故意折斷人偶手臂、脫下「鬼卒」和「下地獄人」的褲子。

工作人員表示，「十八層地獄」票價20多年沒調整，除了維修費，最近電費、人事費上漲，不得不調整票價，最貴的成人票每張60元，請民眾參拜南天宮祈福後參觀「十八層地獄」，不要觸摸或破壞設施。

南天宮「十八層地獄」設置在2樓至4樓，透過傳統電動機械道具模擬刀山、油鍋、拔舌等地獄行刑過程，用意在於警示世人「善惡終有報」的因果觀念。帶孩子前往參觀的家長希望看過「18層地獄」能懂得要多做善事，不要做壞事。跟爸爸看完「十八層地獄」的小四學童說「很可怕，不敢再來看，也不敢做壞事。」