台中海洋館攜手日本Aquament株式會社 簽署MOU跨國打造次世代水族館

台中海洋館1日與日本頂尖水族館企劃團隊Aquament株式會社簽署合作備忘錄(MOU)，確立雙方在展示設計、空間演出與營運管理等面向的策略合作方向，將共同打造次世代水族館。

這也是台中海洋館繼去年開幕之際，與加茂水族館締結合作之後，半年內二度與日本水族館團隊攜手，顯示台中海洋館的國際交流並非單一個案，而是有計畫、持續推進的國際布局，放眼成為亞洲水族館產業的指標場館。

台中海洋館營運單位海珹公司，長期致力於提升場館展示品質與海洋教育深度，此次延續開館以來積極尋求國際合作的腳步，主動接觸日本水族館界指標團隊Aquament，並獲得對方高度重視與支持。

雙方就展示演出、空間設計、營運管理等面向展開交流，促成此次合作備忘錄的簽署，也是為後續更深入的合作奠定基礎。

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀致詞時表示，台中海洋館繼去年與加茂水族館合作後，再度攜手日本頂尖水族館團隊，正是台中海洋館持續深化國際連結、布局亞洲市場的具體展現，也是台中城市精神的最佳體現。

陳美秀指出，這不只是兩家企業的簽約，更是台灣與日本在海洋教育、文化推廣、觀光發展上的一次跨國連結，「象徵著台中這座城市，正在用海洋、文化及創意吸引世界的目光」。

Aquament株式會社代表大倉一夫社長表示，公司自創立以來，即以「次世代水族館全面管理」為核心精神，從開發規劃、水槽設計到展示演出皆採整合式管理， 旗下神戶「átoa 劇場型水族館」更以打破傳統展示框架的沉浸式演出手法聞名。

大倉一夫指出，海珹公司在推動海洋教育與展示品質提升的過程中，所展現的企圖心令人敬佩，這份積極態度，正是他深受感動、並願意全力支持的原因。」大倉一夫也期許， 未來雙方能攜手為台灣與日本水族館業界創造全新價值。

Aquament總部位於神戶市，以次世代水族館的創造為核心使命，代表作品包括香川「四國水族館」、 廣島「元町水族館」與神戶「átoa 劇場型水族館」，其強調打破觀展隔閡、讓訪客身歷其境的設計理念，與台中海洋館一貫主張的沉浸式體驗方向不謀而合。

台中是一座充滿文化能量與創意的城市，台中海洋館則是連結城市與海洋的重要窗口。從去年攜手加茂水族館，到今天與Aquament簽署合作備忘錄，台中海洋館正逐步串連起與日本頂尖水族館團隊的合作網絡。

雙方期盼藉由此次合作，讓台中海洋館展現全新魅力，成為台灣海洋文化的新亮點，也成為國際旅客認識台灣海洋的最佳場域。

台中海洋館與Aquament株式會社簽署MOU，雙方代表手持SDGs永續發展目標看板合影。記者宋健生／攝影

台中海洋館被視為連結城市與海洋的重要窗口。記者宋健生／攝影