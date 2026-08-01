南投蓋焚化爐須農地變更 陳駿季：一定堅守立場

南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，由於用地屬特定農業區，後續須申請農地變更。農業部長陳駿季今天說，蓋焚化爐不是唯一的路，農業部一定堅守立場，讓好山好水持續。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，全縣垃圾堆積約31萬公噸，縣府規劃在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理及再生能源中心，財政部國有財產署去年3月有償撥用7.5公頃「特定農業區」國有地給南投縣政府，縣府後續須向農業部申請農地變更。

「台灣好生活」縣市政策說明會南投縣場下午在名間鄉大庄村集會所辦理，陳駿季、內政部長劉世芳、民進黨立委羅美玲、民進黨南投縣長參選人温世政、名間鄉長陳翰立、多名民進黨籍鄉鎮市長及民意代表參選人出席，名間鄉反焚化爐自救會成員也到場表達立場。

陳駿季說，南投縣是全國最大茶葉產區，面積6422公頃、占全國53%，產量9150公噸、占全國65.8%，規劃設置焚化爐有可能造成農業環境汙染、危及野生動物棲地，且預定興建焚化廠土地都屬於特定農業區，依據現行農地變更相關辦法，特農區不能作為其他用途。

陳駿季說，縣政府欲專案變更，但專案變更須具不可替代性、必要性、可執行性條件，温世政提出南投垃圾問題解方，可見蓋焚化爐不是唯一的路，且垃圾車進出也將影響石虎、柴棺龜等野生動物棲地，因此鄭重向鄉親保證，農業部一定堅守立場，讓好山好水持續。

劉世芳表示，焚化爐蓋在此處，名間鄉民該反對就該反對，名間人應該站出來喊「地方與中央都該反對焚化爐」，但除反對焚化爐，也該思考誰能幫助地方發展，南投縣發展落後其他縣市，但仍有急起直追機會，南投需要好人才，温世政當選縣長後，將延攬更多南投出身的教授、學者、醫師、農業專家等，返鄉一起打拚。

温世政說，名間鄉不應獨自承擔全縣垃圾問題，且垃圾問題也不能再拖、不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，他主張「垃圾雞尾酒療法」，透過源頭減量、資源回收、廚餘再利用、提升既有焚化設施效能、導入移動式固體再生燃料系統等多元策略，逐步解決南投垃圾問題，在環境永續與地方公平間取得平衡。