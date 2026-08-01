彰化縣推動中元以功代金 捐款送咖啡包、涼感毛巾

中元節將至，彰化縣環保局推動「以功代金」及紙錢集中燒，8月10日至9月10日掃描活動QR Code至社福團體線上捐款，並上傳收據至「彰化環保局─以功代金．紙錢集中燒服務」LINE帳號，即可兌換文創咖啡包；單筆捐款滿300元再送在地特色涼感毛巾，以行善代替焚燒紙錢，響應環保與公益。

環保局表示，自2023年首度推出中元節「以功代金」捐款送咖啡活動後，2024年贈送埔鹽順澤宮冠軍帽、2025年推出芬園水粉及田尾小盆栽，帶動捐款總額突破25萬元，較2023年14萬元成長近8成，顯示理念逐漸獲得民眾認同。今年因應夏季高溫，特別加贈兼具實用性的涼感毛巾，鼓勵更多民眾參與。

環保局指出，為擴大推廣，今年將於8月11日、13日及22日舉辦快閃活動，邀集社福團體設攤，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉為愛心捐款，現場即可兌換咖啡包及涼感毛巾，兼顧環保祭祀、公益行善及地方創生。

此外，民眾可向各鄉鎮市清潔隊、撥打紙錢集中清運專線（04）7119356，或加入「彰化環保局｜以功代金．紙錢集中燒服務」LINE帳號預約集中清運，並於清運前5日完成登記。環保局也將於8月6日在溪州焚化廠舉辦中元節淨爐科儀，兼顧傳統禮俗與環境保護。

環保局呼籲民眾響應紙錢新三燒「集中燒、適量燒、替代燒」，以實際行動落實低碳祭祀，讓傳統文化、公益關懷與環境永續並行。

中元節將至，彰化縣環保局推動「以功代金」及紙錢集中燒，並有獎勵活動，鼓勵民眾以行善代替焚燒紙錢，響應環保與公益。圖／環保局提供

中元節將至，彰化縣環保局推動「以功代金」及紙錢集中燒，並有獎勵活動，鼓勵民眾以行善代替焚燒紙錢，響應環保與公益。圖／環保局提供

中元節將至，彰化縣環保局推動「以功代金」及紙錢集中燒，並有獎勵活動，鼓勵民眾以行善代替焚燒紙錢，響應環保與公益。圖／環保局提供