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就是明天！台中鍋烤節6隻原民烤大豬免費吃 領取攻略、早鳥優惠看這裡
2026台中鍋烤節熱度爆棚！台中市經發局今宣布，明天下午4時至晚上7時，將在旱溪觀光夜市停車場舉辦原民主題活動，現場共有20攤原住民特色農特產、美食及手工藝品，並特別準備6隻、限量900份的「原民烤大豬」免費分享，現場還有早鳥禮「50元現金抵用券」、摸彩、有獎徵答。
經發局表示，烤大豬在原民文化中代表著對祖靈的感謝，以及分享收穫、凝聚情感的重要文化意涵，此次鍋烤節結合原民文化，希望讓民眾也能認識原住民族文化。
經發局說明，民眾只要在明天開啟「台中通TCPASS」APP，完成鍋烤節投票，並至服務台出示投票成功畫面，即可免費兌換原民烤大豬兌換券1張，限量900份，送完為止。前300名完成投票並經工作人員核對的民眾，還可獲得早鳥禮「50元現金抵用券」，可用於現場展售攤位折抵消費。
經發局指出，現場完成投票的民眾還可獲得摸彩券1張，有機會抽中無線吸塵器、廚餘機、多功能電烤盤、電煮鍋等實用家電，壓軸大獎更祭出50吋液晶電視；現場也安排有獎徵答活動，答對者還可獲得鍋烤店家提供的優惠餐券，驚喜不間斷。
經發局提醒，明天也將同步公布鍋烤節五大組別最新人氣排行，包括火鍋品牌、火鍋巷弄、燒烤品牌、燒烤巷弄及蔬食組，邀請全國民眾投票的鍋烤店家。2026台中鍋烤節全民人氣票選將持續至8月14日，歡迎民眾下載「台中通TCPASS」APP，天天投票、天天累積抽獎機會。
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