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從921到重大救災現場 彰化5名消防菁英獲消防署頒獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局榮獲內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」及「114年消防績優救護人員─資深救護貢獻獎」獎項人員，左起黃郁珊、曾健維、吳騰豪、柯文進、蔡信成接受縣長王惠美（中）表揚。圖／消防局提供
彰化縣消防局榮獲內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」及「114年消防績優救護人員─資深救護貢獻獎」獎項人員，左起黃郁珊、曾健維、吳騰豪、柯文進、蔡信成接受縣長王惠美（中）表揚。圖／消防局提供

內政部消防署公布「114年消防績優救護人員」獲獎名單，彰化消防局共有5名消防人員榮獲「資深救護貢獻獎」，分別為埔心分隊分隊長曾健維、田尾分隊分隊長吳騰豪、二林中科分隊小隊長柯文進、線西分隊小隊長邱傳勇及員林分隊小隊長蔡信成。

消防局表示，此一獎項須具備20年以上消防年資、15年以上高級救護技術員（EMT-P）資格，並符合近5年平均救護出勤達一定件數或長期投入救護教育訓練等條件，是消防署表彰長期投入到院前緊急救護工作同仁的重要榮譽。

消防局表示，5位獲獎同仁目前仍堅守第一線外勤分隊，除都是高級救護技術員外，也有內政部消防署緊急救護教官證照，肩負救護勤務、教育訓練及技術傳承等重要任務。他們歷經921大地震、重大災害事故、重大交通事故及OHCA患者搶救等無數救護現場，並持續將第一線實務經驗傳承給新一代消防人員，成為彰化縣緊急救護量能的重要支柱。

其中，曾健維深耕緊急救護工作，並主導建置消防局電子化救護紀錄表，使彰化縣成為六都以外率先全面推動電子化救護紀錄表的縣市，大幅提升救護勤務效率及行政效能；吳騰豪曾在國道聯結貨櫃車翻覆壓毀小客車的重大事故中，擔任現場救災救護指揮官，帶領團隊成功救出受困女童。

柯文進投入緊急救護工作逾30年，921大地震期間，在極度狹窄的廢墟中成功為傷患建立IV，後續加入空中消防隊擔任特搜隊員，長年投入第一線救護及教育訓練；邱傳勇執行重大車禍救援，轎車變形且副駕駛座乘客嚴重受夾，冷靜指揮同仁破壞器材車體並實施高階救護處置，成功搶救患者；蔡信成運用3D列印技術製作多項救護教學模型，並多次擔任全國救護競賽教練，以創新方式提升救護教育品質。

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