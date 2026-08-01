時力、基進、綠黨、小歐盟中部聯合募款餐會 盼重新擦亮第三勢力招牌

時代力量、台灣基進、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟共同組成「台灣前進陣線」，今天中午在台中市舉辦中彰投雲嘉聯合募款餐會。時代力量黨主席王婉諭表示，希望台中、嘉義和雲林都有人能進入議會，秉持本土、清廉、理性來監督，讓中央與地方都能更好。

王婉諭指出，這次陣線的中部募款餐會，是希望可以在全台各地繼續扎根，在各縣市的議會有所突破，來撼動、改變地方政治，如果議會中能有一席不一樣的聲音，就能帶進更多人監督縣市政府，讓預算或各項法案都能公開透明。

王婉諭表示，這次中部布局非常清楚，希望在台中、嘉義和雲林都能有人進入議會，並讓時力目前唯一的鄉民代表、彰化縣秀水鄉陳昀志順利連任；作為小政黨，在沒有選舉補助款的情況下，非常需要外界出錢出力，才能投放廣告、架設看板，更重要的是除了錢之外，號召更多人改變現狀。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，現在是歷史的轉折點，「第三勢力」這個招牌已經失去核心價值，被偏向國民黨的民眾黨給占據，是非常糟糕的現象；這次4個小黨聯合起來，就是要重新掌握核心價值，在年底選舉的席次超過民眾黨，讓大家知道誰才是能監督兩大黨的關鍵少數。

台灣基進黨主席王興煥指出，台中曾經是創造奇蹟的地方，與其說是搖擺州，不如說中台灣的市民拒絕被既有的政治框架限制、成為特定政黨的禁臠；中台灣市民對第三勢力抱有期待，台灣前進陣線正是為了回應這個期待，要在今年選舉取得好結果，才能在2028年淘汰民眾黨。

王興煥補充，全台灣的議員總席次是910席，民進黨上屆當選277席，不到三分之一，這次台灣前進陣線共提名30席縣市議員，其實並不會和民進黨產生競爭效應；陣線任何一席當選，都是象徵忠於台灣的第三勢力集結，其意義遠勝於藍綠數字的加一減一。

小歐盟召集人林詩涵表示，這幾年中彰投雲嘉的變化愈來愈多，但看不到民意代表能真正反映人民的問題與困難，這次4黨集結推出議員參選人和鄉民代表，是因為大家都是活在這片土地上的人，清楚生活中的問題與困難是什麼，希望把人民的聲音帶進議會，改變台灣政治，讓人民重拾對政治的信心。

此次台灣前進陣線在中部地區的提名，包含台中市大里霧峰議員參選人鄒明諺、台中市北屯議員參選人蔡佩珊、雲林縣斗六莿桐林內議員參選人廖昶淳、嘉義市東區議員參選人陳玥妗、嘉義市西區議員參選人林詩涵，以及彰化縣秀水鄉民代表陳昀志。