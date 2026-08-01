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被控閃躲市政議題 江啟臣駁：不怕攻擊 恪守中立為台中爭取資源

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對對手攻擊，回應表示「不怕攻擊」。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對對手攻擊，回應表示「不怕攻擊」。記者黑中亮／攝影

立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對民進黨台中市長參選人何欣純近日攻擊江只要遇到台中市政爭議，常選擇閃躲、不出席、不投票，傷及台中產業發展。江回應表示，今天以活動為主，並強調「不怕攻擊」；辦公室也隨後發表聲明，強調江啟臣恪守議事中立，並持續為台中爭取建設與資源。

江啟臣今日於出席全國小學籃球夏季聯賽開幕體育活動，面對媒體追問政治攻防議題時，先是揮手婉拒談論，笑著表示「今天以活動為主，謝謝！」，隨後補上一句「不怕攻擊啦！今天以活動為主」，展現沉穩氣度，希望外界將焦點回歸基層體育發展與兒童賽事。

台中市長選戰愈來愈勢，對於對手何欣純昨天指出，江副院院近來一遇到包含兒虐、性侵、食安與廢棄物處理等問題就神隱不語；甚至針對攸關台中產業升級的無人機相關法案，選擇閃躲「三不」，不發聲、不出席、不投票。

針對何欣純的質疑，江啟臣辦公室隨後回應表示，江副院長身為立法院副院長，首要職責是做好本份工作、負責任地主持院會，並恪守議事中立原則確保各項法案順利通過。對於食安與地方政務，江啟臣一貫支持地方政府回歸專業、依法從嚴把關。

江陣營並強調，江啟臣長期以來在中央持續為台中爭取各項資源與建設，不管是推動運動賽事落地台中，或是爭取地方基礎建設均不遺餘力，盼各界能回歸實質討論，共同為台中的未來發展努力。

立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對對手攻擊，回應表示「不怕攻擊」。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對對手攻擊，回應表示「不怕攻擊」。記者黑中亮／攝影

立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對對手攻擊，回應表示「不怕攻擊」。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣上午主持2026全國小學籃球夏季聯賽開幕典禮，面對對手攻擊，回應表示「不怕攻擊」。記者黑中亮／攝影

江啟臣 台中 何欣純

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