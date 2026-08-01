快訊

MLB／大谷翔平重返先發敲超前2分砲！擊球初速180公里怪力轟

黃崇仁辭世！華視當家花旦于珊當年息影下嫁… 40年寵妻成佳話

8批致癌苦茶油全來自「源春製油廠」！ 原料來源不明…食藥署報請檢警偵辦

食安焦慮…中台灣「安心餐桌」展售會 8縣市農產南投集結拚品牌

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表示，展售會將嚴選具產銷履歷、有機驗證及品質標章的農產品，讓民眾在食安關注之際安心選購。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表示，展售會將嚴選具產銷履歷、有機驗證及品質標章的農產品，讓民眾在食安關注之際安心選購。圖／南投縣政府提供

食安議題引發民眾對食品來源與品質的高度關注，南投縣政府串聯中台灣8縣市推出「2026中台灣農業行銷展售會」，將於8月22日至30日在草屯九九峰氦氣球樂園停車場登場，集結各地優質農特產品，從產銷履歷、有機驗證到特色農產一次呈現，打造兼具消費安心與休閒體驗的農業盛會。

南投縣長許淑華表示，她指出，中台灣是台灣重要農業生產區，也是精緻農業發展重鎮，8縣市近年突破行政區限制，透過區域治理平台輪流舉辦農業行銷展售會，將地方特色農產整合成共同品牌，提升農產品能見度與市場競爭力。

此次展售會匯集各縣市代表性農產，包括南投茶葉與青梅、台中香菇與柑橘、彰化葡萄與芭樂、苗栗水果與客家特色產品、雲林蔬菜與高品質肉品、嘉義市台農82號幸福嘉義米與火龍果、新竹縣仙草與柿餅、新竹市香米與米粉等，展現農業多元風貌。

展場規劃「八大主題館」，分別為「品味南投」、「臺中領鮮」、「竹風好市」、「靚靚竹縣」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「雲林良品」及「幸福嘉義」，透過品牌故事呈現各地農業特色。今年更融入大地美學與沉浸式體驗，打造綠意環繞的展售空間，其中「蝴蝶花牆」象徵傳統農業朝向永續轉型。

活動期間每天安排食農教育DIY手作體驗，讓民眾從實際操作中了解農產品從產地到餐桌的過程；各縣市也將推出品牌日活動，展現地方農業特色。

展售會期間南投縣民持證件可享門票半價優惠，各參與縣市居民於該縣市品牌日當天也享半價入園。此外，現場消費滿100元可累積1點，集滿5點即可參加豪華摸彩，有機會獲得iPhone 17、55型智慧電視及禮券等獎項，總計超過百個中獎名額。

另外，南投縣也推出觀光加碼活動，民眾至10月底前到南投消費住宿，即有機會抽中BMW、賓士電動車，邀請民眾趁暑假到南投逛展、賞景、品嘗中台灣農業好滋味。

南投縣長許淑華與各縣市代表共同宣布「2026中台灣農業行銷展售會」啟動，邀民眾到草屯九九峰體驗農業盛宴。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華與各縣市代表共同宣布「2026中台灣農業行銷展售會」啟動，邀民眾到草屯九九峰體驗農業盛宴。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華表示，展售會將嚴選具產銷履歷、有機驗證及品質標章的農產品，讓民眾在食安關注之際安心選購。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表示，展售會將嚴選具產銷履歷、有機驗證及品質標章的農產品，讓民眾在食安關注之際安心選購。圖／南投縣政府提供

南投 食安 農產品

延伸閱讀

中台灣農業展售會8月南投登場 集結8縣市農產

響應「桃金熱潮」 信義房屋攜手桃園購物節挺在地

臺鹽「六色風味鹽」首亮相台灣美食展 從鹽出發探索台灣風土

南投健康小學堂競賽 拿獎金還能共同學習

相關新聞

食安焦慮…中台灣「安心餐桌」展售會 8縣市農產南投集結拚品牌

食安議題引發民眾對食品來源與品質的高度關注，南投縣政府串聯中台灣8縣市推出「2026中台灣農業行銷展售會」，將於8月22日至30日在草屯九九峰氦氣球樂園停車場登場，集結各地優質農特產品，從產銷履歷、有機驗證到特色農產一次呈現，打造兼具消費安心與休閒體驗的農業盛會。

交通罰鍰 中市4年收入逾百億

台中市從二○二二年至二○二五年，交通違規罰鍰進入市庫的金額約一一四點五億元，其中用於交通工程與安全改善措施的經費約五八點三億元，占罰鍰收入約五成。議員表示，做好交通安全工程才能從源頭減少事故，應將罰鍰全額投入；市府則回應，除交通安全工程外，尚有教育宣導等多元用途。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。