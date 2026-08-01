食安焦慮…中台灣「安心餐桌」展售會 8縣市農產南投集結拚品牌

食安議題引發民眾對食品來源與品質的高度關注，南投縣政府串聯中台灣8縣市推出「2026中台灣農業行銷展售會」，將於8月22日至30日在草屯九九峰氦氣球樂園停車場登場，集結各地優質農特產品，從產銷履歷、有機驗證到特色農產一次呈現，打造兼具消費安心與休閒體驗的農業盛會。

南投縣長許淑華表示，她指出，中台灣是台灣重要農業生產區，也是精緻農業發展重鎮，8縣市近年突破行政區限制，透過區域治理平台輪流舉辦農業行銷展售會，將地方特色農產整合成共同品牌，提升農產品能見度與市場競爭力。

此次展售會匯集各縣市代表性農產，包括南投茶葉與青梅、台中香菇與柑橘、彰化葡萄與芭樂、苗栗水果與客家特色產品、雲林蔬菜與高品質肉品、嘉義市台農82號幸福嘉義米與火龍果、新竹縣仙草與柿餅、新竹市香米與米粉等，展現農業多元風貌。

展場規劃「八大主題館」，分別為「品味南投」、「臺中領鮮」、「竹風好市」、「靚靚竹縣」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「雲林良品」及「幸福嘉義」，透過品牌故事呈現各地農業特色。今年更融入大地美學與沉浸式體驗，打造綠意環繞的展售空間，其中「蝴蝶花牆」象徵傳統農業朝向永續轉型。

活動期間每天安排食農教育DIY手作體驗，讓民眾從實際操作中了解農產品從產地到餐桌的過程；各縣市也將推出品牌日活動，展現地方農業特色。

展售會期間南投縣民持證件可享門票半價優惠，各參與縣市居民於該縣市品牌日當天也享半價入園。此外，現場消費滿100元可累積1點，集滿5點即可參加豪華摸彩，有機會獲得iPhone 17、55型智慧電視及禮券等獎項，總計超過百個中獎名額。

另外，南投縣也推出觀光加碼活動，民眾至10月底前到南投消費住宿，即有機會抽中BMW、賓士電動車，邀請民眾趁暑假到南投逛展、賞景、品嘗中台灣農業好滋味。

南投縣長許淑華與各縣市代表共同宣布「2026中台灣農業行銷展售會」啟動，邀民眾到草屯九九峰體驗農業盛宴。圖／南投縣政府提供