交通罰鍰 中市4年收入逾百億

台中市從二○二二年至二○二五年，交通違規罰鍰進入市庫的金額約一一四點五億元，其中用於交通工程與安全改善措施的經費約五八點三億元，占罰鍰收入約五成。議員表示，做好交通安全工程才能從源頭減少事故，應將罰鍰全額投入；市府則回應，除交通安全工程外，尚有教育宣導等多元用途。

台中市議會昨進行科技執法與交通罰鍰收入專案報告。交通局統計，台中市二○二二年交通違規罰鍰收入分配至市庫為二十六點八七億元，二○二三年為三十點七億元，二○二四年為二十七點九七億元，二○二五年為二十八點九三億元。上述收入用於交通工程與安全改善的經費，分別為二○二二年十六點三四億元、二○二三年十三點九六億元、二○二四年十二點六三億元、二○二五年十五點三七億元，占比分別為六成、四成五、四成五與五成三。

報告指出，目前全市設有七十六處科技執法，已有效降低交通事故。以台六十一線區間測速為例，去年交通事故較前年減少十件；路口多功能科技執法方面，去年事故較前年減少五百九十六件，降幅達二三點二％。

民進黨議員周永鴻指出，科技執法是交通管理工具，不能等同於交通安全改善，事故率下降的主因仍在於道路設計、路口工程及號誌與標誌標線等面向。他並表示，交通事件裁決處編列去年度罰款收入為二十三點六億元，決算達二十九點三億元，超收五點八億元，但市庫收入增加，並不代表道路就更安全。

民進黨議員李天生、林祈烽與陳雅惠則認為，近年來透過科技執法累積大量罰鍰收入，四年已超過百億元，但要降低交通事故，應以「路口改善先行、執法裁罰在後」為原則，盼市府持續提高罰鍰用於交通工程的比例，甚至達到百分之百全數投入相關工程。

交通局長葉昭甫答詢表示，台中市近年交通罰鍰用於交通工程與安全改善的比例多在四成至五成以上，四年平均已超過五成。中央曾研議修法，將各縣市交通罰鍰用於交安工程的比例由一成二提高至三成，而台中市實際執行比例已遠高於此標準。

葉昭甫指出，交通罰鍰納入市庫後，會再分配至各局處使用，交通工程僅為其中一部分，另包含執法與教育宣導等面向；執法與工程應同步推動。市府設置科技執法後，交通局也會定期與警局交通大隊檢視成效，評估是否確實降低事故發生率，並列入每月道安會報持續追蹤。