快訊

林志玲違規放天燈恐挨罰 蔡康永曝她在東京因這件事哭了

報告僅5頁…被批花巨資「假考察真觀光」 徐佳青回應搭商務艙原因

走過力積電千億負債重生 台灣半導體傳奇黃崇仁辭世享壽78歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台中違規最多路口年開逾3萬張罰單 改善後降5成

中央社／ 台中31日電

台中市西屯區環中、市政路口為全市違規件數最高的科技執法路口，市議員指出，經交通改善工程後，違規件數下降逾5成，顯見改善工程更能降低違規。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員林祈烽、陳雅惠、謝志忠關心科技執法是否讓違規件數下降，均認為交通安全應透過完善的道路設計，引導民眾遵守交通規則，而非讓民眾因害怕收到罰單才守法。

陳雅惠表示，許多民眾行經科技執法路段時格外緊張，擔心稍微壓線、判斷錯誤，或因不熟悉路況就收到罰單。謝志忠指出，科技設備依影像判定違規，無法像現場員警一樣掌握實際狀況。

林祈烽指出，西屯區環中路、市政路口曾是全市違規件數最高的科技執法路口，去年1到9月開出3萬多件罰單，97%以上都是不依標誌、標線、號誌指示行駛。經調整車道指示、增設預告標誌、改善行車動線，違規件數大幅下降超過5成，證明改善交通工程，比多設科技執法更為有效。

交通局長葉昭甫說，交通違規罰鍰會使用在交通安全改善上，範圍涵蓋工程、執法、教育及宣導等，去年罰鍰的53.13%投入交通工程與安全改善，強調交通改善是執法與工程並進，設置科技執法是依據事故樣態的多樣性判斷，希望藉由科技的力量，矯正民眾用路方式，也減輕警察執法負擔。

台中 罰單 林祈烽

延伸閱讀

台11線都歷段固定測速8月1日啟用 速限50公里別超速

屏科大拆49處減速丘設測速照相 學生會籲降低事故風險、安全為原則

高雄35年「路霸」欄杆害慘摔 警辯不知情遭抓包…女國賠勝訴

視線死角...北市公車撞死兩人 1640輛車將裝車前盲區警示系統

相關新聞

日月潭不只看湖景…邵族祖靈地揭牌 百年水社記憶重現

日月潭不只是湖光山色，也承載邵族數百年的生活印記。南投縣政府今天在涵碧步道育樂亭下方舉行「邵族水社舊部落遺址暨石姓頭目祭祀地揭牌祈福儀式」，透過設置紀念碑與解說設施，保存邵族祖靈信仰、祭儀及傳統領域記憶，讓遊客看見日月潭美景背後深厚的人文歷史。

彰化劇場藝術節8月22日登場 5檔演出、4場工作坊早鳥75折

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，透過歌仔戲、布袋戲、現代劇場，以及文學、影視作品改編等多元內容，早鳥可享75折優惠。

守護農作與石虎棲地 林保署攜手新社農會推動改良式獵具

兼顧野生動物危害防治、農作生產及淺山生態保育，林業及自然保育署推廣改良式獵具應用，台中分署攜手新社區農會推出專為農民打造的「綠色農安Plus」，透過農會在地服務網絡，自去年12月起已發放70具改良式獵具，藉由農會體系觸及淺山地區農民，建立雙向交流回饋機制，共同守護淺山農作及生態。

台中七連霸「特優里長」劉發現凌晨病逝 服務東勢下新里逾20年

台中市東勢區下新里連任七屆的資深里長劉發現今日凌晨傳出因病離世消息，享壽78歲；東勢區公所表示，劉里長生前深耕基層數十年，服務熱忱深受地方鄉親肯定與推崇，噩耗傳出後，地方政界與里民無不深感哀悼與不捨，目前靈堂設置於台中市東勢生命禮儀管理所（東殯），供各界及里民弔唁。

台中交通罰鍰4年收入超百億元…逾五成用於交通工程 議員盼全額

台中市從2022年到2025年，交通違規罰鍰進入市庫的金額約114.5億元，其中用於交通工程和安全改善措施的經費，約58.3億元，占罰鍰收入的50.93%。議員表示，交通安全工程才能從源頭減少事故，應將罰鍰全額投入；市府表示，除了交通安全工程，還有教育宣導等用途。

風吹雨打也不缺席 玉山巡護員用腳步守住台灣最高山的平安

7月31日是世界巡護員日，玉山國家公園管理處表示，從步道巡查、生態監測、山屋維護到山域救援，巡護人員始終站在第一線，默默守護玉山國家公園的自然環境與登山安全，盼各界看見巡護工作的價值，也祝福每次巡護任務都能平安完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。