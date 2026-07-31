台中違規最多路口年開逾3萬張罰單 改善後降5成

台中市西屯區環中、市政路口為全市違規件數最高的科技執法路口，市議員指出，經交通改善工程後，違規件數下降逾5成，顯見改善工程更能降低違規。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員林祈烽、陳雅惠、謝志忠關心科技執法是否讓違規件數下降，均認為交通安全應透過完善的道路設計，引導民眾遵守交通規則，而非讓民眾因害怕收到罰單才守法。

陳雅惠表示，許多民眾行經科技執法路段時格外緊張，擔心稍微壓線、判斷錯誤，或因不熟悉路況就收到罰單。謝志忠指出，科技設備依影像判定違規，無法像現場員警一樣掌握實際狀況。

林祈烽指出，西屯區環中路、市政路口曾是全市違規件數最高的科技執法路口，去年1到9月開出3萬多件罰單，97%以上都是不依標誌、標線、號誌指示行駛。經調整車道指示、增設預告標誌、改善行車動線，違規件數大幅下降超過5成，證明改善交通工程，比多設科技執法更為有效。

交通局長葉昭甫說，交通違規罰鍰會使用在交通安全改善上，範圍涵蓋工程、執法、教育及宣導等，去年罰鍰的53.13%投入交通工程與安全改善，強調交通改善是執法與工程並進，設置科技執法是依據事故樣態的多樣性判斷，希望藉由科技的力量，矯正民眾用路方式，也減輕警察執法負擔。