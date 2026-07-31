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超噁！台中爌肉飯便當快吃完驚見盒蓋有「蛆」蠕動 食安處要查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有網友爆料到南屯區某家爌肉飯店買便當吃，快吃完才發現，便當盒蓋上竟有十多隻白色的蛆在蠕動，引發熱議。遭指控的店家喊冤，表示一向注重清潔，便當都是現點現裝，無法理解，但已道歉並退款；台中食安處已錄案，將派員前往稽查。

有網友PO文表示，他到南屯這家爌肉飯店買便當回工地吃，快吃完才發現便當盒蓋上竟有超多隻白色小蟲，超噁的。PO出的影片顯示，白色的便當盒蓋上有水氣、油漬，還有許多白色小蟲，其有幾隻還在不斷蠕動。此文引發網友熱議，有網友猜測成因，也有網友指「遇到真的都有陰影了」。

被指控的店家表示，已道歉、退款，他們非常注意環境整潔，每一個便當都是現點現裝，怎麼會出現小蟲？無法理解。

食安處指出，食品業者應落實自主管理，確保食品、包裝容器及相關接觸器具清潔衛生，不得有汙染、異物或蟲體等影響食品安全情形。稽查如發現衛生管理不符規定，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。另提醒民眾如發現食品衛生疑慮，可檢具照片、影片等相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，共同維護食品安全。

台中 爌肉飯 食安

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