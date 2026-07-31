中台灣農業展售會8月南投登場 集結8縣市農產

中台灣農業行銷展售會8月22日起在南投登場，嚴選8縣市農產品讓消費者一站式選購，縣府今天邀民眾白天逛展場、喝好茶、搭氦氣球、傍晚賞晚霞，消費滿額抽手機、智慧電視等。

集結8縣市的「中台灣農業行銷展售會」8月22日至30日在草屯鎮九九峰氦氣球樂園停車場舉行，主辦單位南投縣政府今天對外宣傳，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市政府官員代表共同出席，邀民眾一站式體驗安全、智慧、永續農業成果。

南投縣長許淑華表示，最近因食安議題，民眾非常關心如何吃得安全又健康，中台灣農業行銷展售會嚴選頂級農特產，一次呈現給消費者在地、符合現代健康低碳潮流的食材，每項參展農產品都經縣市政府嚴格把關，從產銷履歷、有機驗證等標章，都用最高標準抽驗。

許淑華說，中台灣是台灣糧倉，更是精緻農業重鎮，彰化葡萄與芭樂、台中香菇與柑橘、南投茶香與青梅、苗栗水果與客家好物、雲林蔬菜與高檔肉品、嘉義市「幸福嘉義米（台農82號）」與火龍果、新竹縣仙草與柿餅、新竹市香米與米粉，都是農民汗水與智慧的結晶。

南投縣政府農業處表示，縣市主題館透過品牌化敘事，呈現各縣市農業發展獨特優勢與產銷履歷品質；另外，展期每天規劃食農教育手作體驗，讓民眾體會「從產地到餐桌」的珍貴價值，各縣市也將輪流舉辦充滿驚喜的「品牌日」活動，展現專屬農業故事。