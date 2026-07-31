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日月潭不只看湖景…邵族祖靈地揭牌 百年水社記憶重現

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
邵族水社舊部落遺址暨石姓頭目祭祀地揭牌祈福儀式在日月潭涵碧步道舉行，部落耆老、族人與縣府代表共同見證歷史場域重新被看見。圖／南投縣政府提供
邵族水社舊部落遺址暨石姓頭目祭祀地揭牌祈福儀式在日月潭涵碧步道舉行，部落耆老、族人與縣府代表共同見證歷史場域重新被看見。圖／南投縣政府提供

日月潭不只是湖光山色，也承載邵族數百年的生活印記。南投縣政府今天在涵碧步道育樂亭下方舉行「邵族水社舊部落遺址暨石姓頭目祭祀地揭牌祈福儀式」，透過設置紀念碑與解說設施，保存邵族祖靈信仰、祭儀及傳統領域記憶，讓遊客看見日月潭美景背後深厚的人文歷史。

儀式由邵族女祭司帶領祈福灑酒，向祖靈表達敬意，祈求族人平安、部落興盛。伊達邵國小學生也帶來文化表演，部落長者與青年共同演唱傳統歌謠，以歌聲與樂舞展現邵族文化傳承的生命力。

南投縣政府秘書長李良珠、縣議員石慶龍、全文才、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯，以及部落耆老與族人共同見證揭牌。獻酒儀式後，李良珠等人與部落長老共同揭開紀念碑紅布，並種下茄苳樹，象徵邵族文化保存工作扎根延續。

李良珠表示，這項計畫總經費約300萬元，針對日月潭3處重要歷史場域進行保存與展示，包括涵碧步道育樂亭下方設置一大一小兩座紀念碑、文武廟下方設置小型紀念碑，以及玄光寺下方設置大型紀念碑，並搭配解說牌面，讓民眾了解邵族歷史與傳統領域。

這些設施未來將成為邵族族人祭拜祖先、延續傳統祭儀與狩獵文化的重要場域，也提供遊客認識原住民族文化的新窗口。縣府將持續與部落合作，推動原住民族文化保存、歷史場域活化及文化教育傳承，讓珍貴文化資產持續流傳。

石慶龍代表邵族民族議會感謝縣府與日管處投入原住民族文化保存工作。他表示，日月潭除了擁有山水美景，邵族在此也有數百年歷史，這次立碑不只是紀念，更是保存族群記憶的重要行動。

石慶龍指出，希望未來國家政策能更加重視原住民族文化與歷史，理解過去族群發展過程中的困境，讓不同族群文化都能獲得尊重，並在日月潭這片土地上持續傳承。

日月潭3處邵族歷史場域完成紀念碑與解說設施建置，讓遊客認識湖畔自然美景背後的族群歷史。圖／南投縣政府提供
日月潭3處邵族歷史場域完成紀念碑與解說設施建置，讓遊客認識湖畔自然美景背後的族群歷史。圖／南投縣政府提供

邵族水社舊部落遺址暨石姓頭目祭祀地揭牌祈福儀式在日月潭涵碧步道舉行，部落耆老、族人與縣府代表共同見證歷史場域重新被看見。圖／南投縣政府提供
邵族水社舊部落遺址暨石姓頭目祭祀地揭牌祈福儀式在日月潭涵碧步道舉行，部落耆老、族人與縣府代表共同見證歷史場域重新被看見。圖／南投縣政府提供

日月潭

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