彰化劇場藝術節8月22日登場 5檔演出、4場工作坊早鳥75折

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，透過歌仔戲、布袋戲、現代劇場，以及文學、影視作品改編等多元內容，早鳥可享75折優惠。

彰化縣政府今天在縣府中庭為活動宣傳，縣長王惠美指出，縣府將持續支持各項藝文活動、打造優質的藝文環境，讓員林演藝廳不只是單純的演出舞台，更是多元文化交流的平台，吸引更多優秀團隊來到彰化，也讓彰化的文化能走向全國、與世界接軌。

文化局表示，今年劇場藝術節延續「員流」系列策展概念，以劇場作為交流的平台，希望透過不同藝術形式，拉近民眾與表演藝術的距離，也讓地方文化與劇場創作激盪出更多可能。

其中，明華園戲劇總團「狐說百妖」以東方奇幻故事結合歌仔戲藝術，打造兼具傳統底蘊與舞台魅力的作品；阮劇團「樓上的好人」改編自彰化作家陳思宏同名小說，並將於彰化劇場藝術節世界首演；楊景翔演劇團攜手有戲娛樂推出「我不是影后」，改編自人氣影視作品，以幽默細膩的劇場語言，描繪一位中年女演員重新面對自我、家庭與夢想的人生旅程。此外，陳麗香歌仔戲團「貪瞋釘」及同黨劇團「父親母親」，也分別展現歌仔戲及布袋戲在當代劇場中的多元表現，呈現不同劇種的創作特色。

今年也同步規劃4場「SHOW點工作坊」，包含歌仔戲體驗、臺語讀劇、感官開發及排練實作等內容，期盼透過工作坊讓創意持續流動，引領民眾走進劇場探索，在交流與體驗中感受表演藝術的魅力。

文化局表示，「2026彰化劇場藝術節」系列節目已於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統全面啟售，8月16日前購買NEXT OPEN系列節目不限張數可享早鳥75折優惠；另持藝術節票券至合作藝文店家消費可享專屬優惠，並提供青年文化幣及青年席位等優惠方案。節目詳情與購票資訊請上員林演藝廳官網（https://gov.tw/TYx）或洽04-8323410查詢。

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。圖／縣府提供

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影