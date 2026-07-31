快訊

昨地獄今天堂！台股一日V轉狂拉3186點 分析師揪1關鍵：長線8萬點

警界霸凌？桃園警請喪假被駁 告別式當晚值班憶亡父

用AI畫非洲地圖國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化劇場藝術節8月22日登場 5檔演出、4場工作坊早鳥75折

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，圖為明華園演出。記者劉明岩／攝影
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，圖為明華園演出。記者劉明岩／攝影

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，透過歌仔戲、布袋戲、現代劇場，以及文學、影視作品改編等多元內容，早鳥可享75折優惠。

彰化縣政府今天在縣府中庭為活動宣傳，縣長王惠美指出，縣府將持續支持各項藝文活動、打造優質的藝文環境，讓員林演藝廳不只是單純的演出舞台，更是多元文化交流的平台，吸引更多優秀團隊來到彰化，也讓彰化的文化能走向全國、與世界接軌。

文化局表示，今年劇場藝術節延續「員流」系列策展概念，以劇場作為交流的平台，希望透過不同藝術形式，拉近民眾與表演藝術的距離，也讓地方文化與劇場創作激盪出更多可能。

其中，明華園戲劇總團「狐說百妖」以東方奇幻故事結合歌仔戲藝術，打造兼具傳統底蘊與舞台魅力的作品；阮劇團「樓上的好人」改編自彰化作家陳思宏同名小說，並將於彰化劇場藝術節世界首演；楊景翔演劇團攜手有戲娛樂推出「我不是影后」，改編自人氣影視作品，以幽默細膩的劇場語言，描繪一位中年女演員重新面對自我、家庭與夢想的人生旅程。此外，陳麗香歌仔戲團「貪瞋釘」及同黨劇團「父親母親」，也分別展現歌仔戲及布袋戲在當代劇場中的多元表現，呈現不同劇種的創作特色。

今年也同步規劃4場「SHOW點工作坊」，包含歌仔戲體驗、臺語讀劇、感官開發及排練實作等內容，期盼透過工作坊讓創意持續流動，引領民眾走進劇場探索，在交流與體驗中感受表演藝術的魅力。

文化局表示，「2026彰化劇場藝術節」系列節目已於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統全面啟售，8月16日前購買NEXT OPEN系列節目不限張數可享早鳥75折優惠；另持藝術節票券至合作藝文店家消費可享專屬優惠，並提供青年文化幣及青年席位等優惠方案。節目詳情與購票資訊請上員林演藝廳官網（https://gov.tw/TYx）或洽04-8323410查詢。

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。圖／縣府提供
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。圖／縣府提供

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊。記者劉明岩／攝影

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，縣長王惠美與明華園團員合照。圖／縣府提供
以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，縣長王惠美與明華園團員合照。圖／縣府提供

彰化 劇場 藝術節

延伸閱讀

兩廳院2026秋天藝術節 7國8檔作品理解彼此

影／基隆山海藝術節串聯三大場域 連15天傳統與當代藝術交融

文化幣放大 嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶

22位青年音樂家8月14日集聚員林演藝廳 演繹「半線森林狂歡節」

相關新聞

台中七連霸「特優里長」劉發現凌晨病逝 服務東勢下新里逾20年

台中市東勢區下新里連任七屆的資深里長劉發現今日凌晨傳出因病離世消息，享壽78歲；東勢區公所表示，劉里長生前深耕基層數十年，服務熱忱深受地方鄉親肯定與推崇，噩耗傳出後，地方政界與里民無不深感哀悼與不捨，目前靈堂設置於台中市東勢生命禮儀管理所（東殯），供各界及里民弔唁。

7.1強震重創日本熊本 鹿港天后宮捐500萬元助災後重建

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，造成嚴重災情，彰化鹿港天后宮在管委會主委張偉東提議下，一致通過捐出500萬元，協助災後搶修及重建家園，將媽祖的慈悲與大愛傳達給日本災民。

彰化劇場藝術節8月22日登場 5檔演出、4場工作坊早鳥75折

以「員流．讓流動發生 Fusion」為主題的「2026彰化劇場藝術節」，訂8月22日至10月17日在員林演藝廳登場，共規劃5檔演出及4場SHOW點工作坊，透過歌仔戲、布袋戲、現代劇場，以及文學、影視作品改編等多元內容，早鳥可享75折優惠。

守護農作與石虎棲地 林保署攜手新社農會推動改良式獵具

兼顧野生動物危害防治、農作生產及淺山生態保育，林業及自然保育署推廣改良式獵具應用，台中分署攜手新社區農會推出專為農民打造的「綠色農安Plus」，透過農會在地服務網絡，自去年12月起已發放70具改良式獵具，藉由農會體系觸及淺山地區農民，建立雙向交流回饋機制，共同守護淺山農作及生態。

台中交通罰鍰4年收入超百億元…逾五成用於交通工程 議員盼全額

台中市從2022年到2025年，交通違規罰鍰進入市庫的金額約114.5億元，其中用於交通工程和安全改善措施的經費，約58.3億元，占罰鍰收入的50.93%。議員表示，交通安全工程才能從源頭減少事故，應將罰鍰全額投入；市府表示，除了交通安全工程，還有教育宣導等用途。

風吹雨打也不缺席 玉山巡護員用腳步守住台灣最高山的平安

7月31日是世界巡護員日，玉山國家公園管理處表示，從步道巡查、生態監測、山屋維護到山域救援，巡護人員始終站在第一線，默默守護玉山國家公園的自然環境與登山安全，盼各界看見巡護工作的價值，也祝福每次巡護任務都能平安完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。