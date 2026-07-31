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南投健康小學堂競賽 拿獎金還能共同學習

中央社／ 南投縣31日電

南投縣政府衛生局今天在衛生局大禮堂舉辦「健康小學堂，營養又快樂」總決賽，衛生局表示，題庫包含健康飲食、食品安全、慢性病預防等健康議題，不只是競賽，更可共同學習。

「健康小學堂」在南投市、竹山鎮、水里鄉、埔里鎮辦初賽，成員年齡從7歲到90歲，最終20隊晉級，總決賽透過手舉牌作答、趣味挑戰、按鈴搶答，將健康與營養知識融入生活情境，冠軍隊伍可獲禮券3萬6000元、亞軍3萬元、季軍2萬7000元。

南投縣副縣長王瑞德出席致詞表示，縣府積極推動健康老化政策，透過競賽活動，看見長輩與年輕世代一同動腦、協力闖關，展現南投充滿活力與溫馨的健康社區氛圍，縣府將持續挹注資源，推動更多元、落實於日常生活的健康促進方案，打造幸福宜居健康城市。

題庫涵蓋健康飲食、食品安全、個人衛生、傳染病防治、心理健康、醫藥衛生、慢性病預防、長照資源等，80多歲黃姓阿嬤說，只是抱著「試試看」心情參加，沒想到比賽有趣，題目與日常生活息息相關，不知不覺學到很多健康知識，可與家人分享養成健康好習慣。

南投縣衛生局長陳南松說，競賽不只比知識，更是長者、家人及照顧者共同學習、交流互動平台，未來持續整合各專業領域，推動多元且生活化的健康促進活動，鼓勵民眾將健康與營養知識落實日常生活，提升自我健康管理能力，攜手打造健康友善社區。

南投 健康 小學

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