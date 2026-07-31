林保署攜手新社區農會 改良式獵具保護石虎

林業及自然保育署台中分署攜手新社區農會，提供農民申領踏板縮小、止滑套、加粗鋼線、脫困設計的改良式獵具，避免黑熊、石虎誤入陷阱，將保育政策延伸至淺山地區農民社群。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，為兼顧野生動物危害防治、農作生產及淺山生態保育，持續推廣改良式獵具應用，攜手新社區農會推出專為農民打造的「綠色農安Plus」，自去年12月發放70具改良式獵具。

台中分署指出，新社地區鄰近淺山環境，農友種植的枇杷、葡萄、柑橘及孟宗筍等經濟作物，常面臨野豬或台灣獼猴等野生動物啃食危害。農民有放置大口徑金屬套索的需求，但此區與石虎等珍貴保育類動物的生態棲地高度重疊。

為降低誤捕風險，台中分署與新社區農會合作，提供農民申領具備踏板縮小、止滑套、加粗鋼線及脫困設計的改良式獵具。由於踏板縮小，黑熊踩到也不會受困，特殊承重設計讓石虎誤入陷阱也不會觸發套索。

有農友表示，改良式獵具防治農害初見成效，除操作簡單，使用迄今已多次捕獲野豬，有農友主動向受獸害的鄰居推廣使用改良式獵具。台中分署提醒，有設置改良式獵具的山村農民應每天巡查，若不慎誤捕保育類野生動物，主動通報可免除法律責任。