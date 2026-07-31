守護農作與石虎棲地 林保署攜手新社農會推動改良式獵具

兼顧野生動物危害防治、農作生產及淺山生態保育，林業及自然保育署推廣改良式獵具應用，台中分署攜手新社區農會推出專為農民打造的「綠色農安Plus」，透過農會在地服務網絡，自去年12月起已發放70具改良式獵具，藉由農會體系觸及淺山地區農民，建立雙向交流回饋機制，共同守護淺山農作及生態。

林業保育署台中分署指出，新社地區鄰近淺山環境，農友種植的枇杷、葡萄、柑橘及孟宗筍等經濟作物，常面臨野豬或台灣獼猴等野生動物啃食危害；過去農民為保護農作物，有放置大口徑金屬套索之需求，然而此區域高度重疊石虎等珍貴保育類動物的生態棲地。

為降低誤捕風險，並讓保育政策兼顧農民務實需求，台中分署與新社區農會率先合作，提供農民申領具備踏板縮小、止滑套、加粗鋼線及脫困設計的改良式獵具，透過新社區農會收集第一線農友的具體使用心得與回饋，讓農民在保障農業產值的同時，也能提升對淺山野生動物的保護力。

台中分署並表示，和平區大安溪與大甲溪流域山區部落，透過狩獵自主管理及黑熊生態服務給付等管道，已有越來越多部落居民理解並使用改良式獵具；針對其他同樣面臨野生動物危害的淺山地區農友，此次進一步以「綠色農安Plus」結合農會體系，將保育政策延伸至淺山地區農民社群，建立更完整的農村保育服務網絡。

不少農友表示，改良式獵具防治農害已初見成效、操作簡單，使用迄今已多次捕獲野豬，並有農友主動協助向受獸害困擾的鄰居，推廣使用改良式獵具，對於將大口徑金屬索套改用改良式獵具，農民們多為正向評價。

台中分署指出，未來將持續推廣改良式獵具，鼓勵有防治農害需求的山村農民優先使用，未來將持續拓展與臺中市各地區農會合作，並提醒農友設置後應每日巡查。若不慎誤捕保育類野生動物，主動通報專線：0800-000-930或1999即可免除法律責任。

新社區農會農友使用第三代改良式獵具，近來有成功捕獲野豬的案例。圖／台中分署提供