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台中七連霸「特優里長」劉發現凌晨病逝 服務東勢下新里逾20年

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市東勢區下新里連任七屆的資深里長劉發現，今日凌晨傳出因病離世消息。圖／台中市政府提供
台中市東勢區下新里連任七屆的資深里長劉發現，今日凌晨傳出因病離世消息。圖／台中市政府提供

台中市東勢區下新里連任七屆的資深里長劉發現今日凌晨傳出因病離世消息，享壽78歲；東勢區公所表示，劉里長生前深耕基層數十年，服務熱忱深受地方鄉親肯定與推崇，噩耗傳出後，地方政界與里民無不深感哀悼與不捨，目前靈堂設置於台中市東勢生命禮儀管理所（東殯），供各界及里民弔唁。

無黨籍的劉發現，出生1948年（民國37年），是東勢區下新里極具代表性的基層首長，他憑藉著紮實的服務口碑與對里政的熱忱，連續高票當選連任七屆里長，深耕下新里服務時間長達二十多年。因為卓越的基層服務績效與優良口碑，曾於2023年獲選為內政部「特優村（里）長」，獲得中央及台中市政府的肯定與表揚。

台中市民政局指出，劉發現里長生前熱心公益，特別關注地方弱勢族群，長期主動協助貧困或遭遇變故的里民媒合相關救助資源，除了關懷弱勢，任內更積極向市府與地方各界爭取，促成「東新、粵寧、下新」三里聯合活動中心順利落成啟用，大幅提升了周邊鄉親與長輩的日常休閒、集會與休閒活動空間，為山區基層建設留下極深厚的貢獻。

東勢區公所上午更代表市長盧秀燕前往弔唁，地方民代接獲消息後，皆表達深切哀悼，並表示將全力協助家屬處理後續治喪事宜。地方紛紛表示，劉里長一生奉獻給下新里，其親切走訪里鄰的身影與熱心熱忱的典範，將永留東勢鄉親心中。

台中市 里長

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