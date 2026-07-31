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台中交通罰鍰4年收入超百億元…逾五成用於交通工程 議員盼全額

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通局長葉昭甫表示，台中近年交通罰鍰用於交通工程安全改善的比例超過五成，已經比中央研擬調高到30%還要高出很多。記者陳敬丰／攝影
交通局長葉昭甫表示，台中近年交通罰鍰用於交通工程安全改善的比例超過五成，已經比中央研擬調高到30%還要高出很多。記者陳敬丰／攝影

台中市從2022年到2025年，交通違規罰鍰進入市庫的金額約114.5億元，其中用於交通工程和安全改善措施的經費，約58.3億元，占罰鍰收入的50.93%。議員表示，交通安全工程才能從源頭減少事故，應將罰鍰全額投入；市府表示，除了交通安全工程，還有教育宣導等用途。

台中市議會今天專案報告科技執法、交通罰鍰收入等等。報告指出，台中市目前有76處科技執法，有效減少交通事故，以台61線區間測速為例，去年交通事故較前年減少10件，以路口多功能科技執法來說，去年交通事故較前年減少596件，降幅達23.2%。

交通局統計，台中市2022年交通違規罰鍰收入分配到市庫金額為26.87億元、2023年30.7億元、2024年27.97億元、2025年28.93億元，而上述收入用於交通工程和安全改善的經費，2022年16.34億元、2023年13.96億元、2024年12.63億元、2025年15.37億元，分別占60%、45%、45%、53%。

民進黨議員周永鴻認為，科技執法是交通管理工具，不能等同交通安全改善，事故率或肇事率下降主因還是道路設計、路口工程、號誌與標誌標線等等；交通事件裁決處編列去年度罰款收入23.6億元，但決算達29.3億元，超收5.8億元，但市庫收得再滿，也不等於道路變安全。

民進黨議員李天生、林祈烽、陳雅惠表示，這幾年透過科技執法收了很多錢，4年來交通罰鍰超過百億元，但要減少交通事故，應該是「路口改善先行、執法裁罰在後」，希望市府能繼續提高交通罰鍰用於交通工程的比例，最好能100%全數用於相關工程。

交通局長葉昭甫答詢表示，台中市這幾年交通罰鍰用於交通工程和安全改善的比例，大多再40%到50%以上，4年平均下來超過五成，事實上中央先前曾想修正相關法規，規定各縣市交通罰鍰用於交安工程改善的比例從12%提高到30%，台中市已經比30%還要高非常多。

葉昭甫指出，交通罰鍰進入市庫後，會再分配到各局處使用，交通工程只是其中一部分，另外還有執法、教育宣導等等；執法與工程應該並進，市府設置科技執法後，交通局都會定期和警局交通大隊檢視，評估是否有實際降低事故發生率，列入每月道安會報項目。

台中市近4年交通罰鍰收入114.5億元，其中58.3億元用於交通工程和安全改善措施。圖／警方提供
台中市近4年交通罰鍰收入114.5億元，其中58.3億元用於交通工程和安全改善措施。圖／警方提供

台中 議員 百億

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