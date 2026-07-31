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風吹雨打也不缺席 玉山巡護員用腳步守住台灣最高山的平安

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
保育巡查員定期維護步道及山屋設施，提供登山民眾更安全的山域環境。 圖／玉管處提供
保育巡查員定期維護步道及山屋設施，提供登山民眾更安全的山域環境。 圖／玉管處提供

7月31日是世界巡護員日，玉山國家公園管理處表示，從步道巡查、生態監測、山屋維護到山域救援，巡護人員始終站在第一線，默默守護玉山國家公園的自然環境與登山安全，盼各界看見巡護工作的價值，也祝福每次巡護任務都能平安完成。

玉山國家公園管理處表示，當多數民眾準備登山時，保育巡查員與保育志工早已深入山林展開巡查工作。他們反覆巡視步道、清理落石與障礙、修整設施，確保登山路線安全，也持續監測野生動植物，累積生態調查資料，成為玉山生態保育的重要基礎。

除保育工作外，巡護人員也肩負山屋與相關設施維護，定期檢查設備、補充物資、維持環境整潔，讓長途跋涉的山友在高山環境中能有安全、舒適的休憩空間。

管理處指出，巡護員平時更需隨時待命，一旦發生山友迷途、延遲下山、受傷或高山症等突發狀況，都必須第一時間投入搜救與協助，在高山陡峭地形及多變天候下執行任務，全力將受困民眾平安帶回。

管理處表示，巡護工作長年面對風吹雨打、長途跋涉及高山環境考驗，但巡查員與志工始終堅守崗位，以專業守護山林資源與遊客安全，展現「行行出狀元」的精神，不僅是國家公園經營管理的重要力量，也是玉山自然生態得以永續保存的重要推手。

玉山國家公園自1985年成立以來，在巡護人員與保育志工持續投入下，逐步推動生態保育、環境教育及登山服務，讓玉山國家公園在兼顧保育與遊憩之間持續精進。

適逢7月31日世界巡護員日，玉山國家公園管理處特別向所有保育巡查員及保育志工表達感謝，感謝他們把艱辛留給自己、把安全留給山友，長年默默守護山林，也祝福每一位巡護人員每次出勤都能順利完成任務、平安返程。

玉山國家公園保育巡查員巡視高山步道，確保登山環境安全，默默守護山林。 圖／玉管處提供
玉山國家公園保育巡查員巡視高山步道，確保登山環境安全，默默守護山林。 圖／玉管處提供

玉山國家公園保育巡查員與保育志工執行巡護及生態監測工作，守護珍貴山林資源。 圖／玉管處提供
玉山國家公園保育巡查員與保育志工執行巡護及生態監測工作，守護珍貴山林資源。 圖／玉管處提供

玉山 玉山國家公園 國家公園

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