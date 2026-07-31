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7.1強震重創日本熊本 鹿港天后宮捐500萬元助災後重建

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，造成嚴重災情，彰化鹿港天后宮在管委會主委張偉東提議下，一致通過捐出500萬元，協助災後搶修及重建家園，將媽祖的慈悲與大愛傳達給日本災民。 聯合報系資料照
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，造成嚴重災情，彰化鹿港天后宮在管委會主委張偉東提議下，一致通過捐出500萬元，協助災後搶修及重建家園，將媽祖的慈悲與大愛傳達給日本災民。 聯合報系資料照

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，造成嚴重災情，彰化鹿港天后宮在管委會主委張偉東提議下，一致通過捐出500萬元，協助災後搶修及重建家園，將媽祖的慈悲與大愛傳達給日本災民。

鹿港天后宮除了平時捐助弱勢外，遇到重大天災地變，本於媽祖大愛精神，更會挺身而出，不分國內外都會捐助善款。在國內捐款方面，包括2009年八八水災（莫拉克颱風）捐助 2千萬元現金以及價值1千萬元的民生物資協助災區重建，2025年中南部風災水患，即使天后宮自身遭遇淹水及面臨廟宇修繕工程的財務壓力，仍決議省下下半年開銷，捐出2千萬元協助賑災。

在國際捐款部分，2023年土耳其強震造成嚴重災情，鹿港天后宮也捐助100萬元支援，加上此次熊本縣規模7.1強震捐助500萬元；此外，「希望兒童合唱團-讓世界聽見臺灣」募資計畫也捐助50萬元。

鹿港天后宮總幹事劉家汶說，台灣也位處地震帶，過去也遭到重大震災，對日本熊本地震感同身受，加上台日友誼堅固，主委張偉東提議下，經管委會一致通過捐出500萬元，協助災後重建。

劉天汶強調，廟方的香油錢皆來自全台廣大信眾的奉獻，因此堅持「取之社會，用之社會」的理念，在關鍵時刻提供實質援助。

鹿港 熊本 鹿港天后宮

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