迷航台中車站2小時警帶領回旅店 日客印證熱情台灣

日籍旅客佐藤日前獨自來台旅遊，在台鐵台中車站附近迷路近2個小時仍找不到下榻旅店，經求助警方在員警引導下順利返回旅店，讓他直呼親自印證對台灣人友善、熱情印象。

台中市警察局第一分局今天表示，繼中派出所14日下午4時多接獲60歲日籍旅客佐藤姓男子求助，他表示近日獨自來台灣旅遊，當天在台鐵台中車站附近散步時不慎迷失方向，繞了近2個小時仍找不到入住飯店。

佐藤表示，他想到外界對台灣人印象一向熱情友善，恰巧看見派出所，便鼓起勇氣向警方求助。員警以簡單日語與對方溝通，經確認住宿資訊，順利得知他下榻地點為東區復興路四段某旅店。

警方表示，由於台中車站周邊旅館林立、街道複雜，考量僅口頭指引恐怕仍容易迷路，便決定帶著對方返回旅店。當抵達住宿點時，佐藤放下心中大石，不斷向警方鞠躬致謝，對員警熱心協助深受感動，並表示印證自己對台灣人友善、熱情印象。

警方提到，台中市近年吸引許多國際旅客造訪，若外籍旅客在旅途中遇到迷路、語言不通或其他突發狀況，都可就近向派出所尋求協助。