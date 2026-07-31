延後2年通車 台中捷運藍線經費 再增1300億

台中捷運藍線土建工程八月將動工，因原物料成本上升，總經費恐從一千六百一十五億再增加一千多億，且全線通車時間延後兩年多。民進黨議員批中市府進度控管失靈，導致經費暴增、工期延宕。市長盧秀燕表示，全台許多軌道建設都面臨經費增加問題，盼中央重視台中、公平分配資源。

台中市議會昨專案報告中捷藍線土建工程動工等案。捷運工程局指出，藍線土建工程ＢＣ十一標（Ｂ○一到Ｂ○三高架站）今年七月十四日決標，決標金額一百一十九億多元，預計八月開工，ＢＣ十二標（Ｂ○四到Ｂ○八高架站）理第二次招標，ＢＴ十一軌道工程標預計九月底前上網招標；地下段規畫明年起陸續招標。

捷工局表示，受到國際政經情勢變動、全球供應鏈重組與國內重大建設等因素影響，營建市場缺工缺料，工程成本上升。包括高雄捷運黃線、北捷東環段等增加八百到九百億餘元；捷工局正檢討經費，預計今年底前向中央提報修正計畫。

民進黨議員陳淑華、陳俞融、周永鴻、黃守達、張家銨、張芬郁等人指出，市府原承諾藍線二○三四年完工通車，但土建標多次流標，至今未提出完整時程和工程進度，也無法說明如何擔保未來預算不再增加、工程不繼續延宕？

捷工局長蘇瑞文表示，初步評估經費約增加一千到一千三百億元，高架段會爭取二○三四年通車，全線則會延遲二到二年半；預計八月向市府提報修正計畫，明年送交通部審議，爭取中央補助六成，地方自行負擔四成。

盧秀燕說，藍線核定過程比其他城市慢了一至兩年，「台中的確有難言之隱」，與同期開始的高捷黃線相比，中捷藍線命運多舛。但台灣捷運工程很成熟，未來力拚縮短工期，時間能追回多少是多少。

盧秀燕強調，全國很多軌道建設都追加經費，高鐵延伸宜蘭從一千億元變成四千億元，高捷黃線也增近一千億元；台中人口超過全國十分之一，希望中央重視台中與中部區塊，公平分配資源。

針對施工衝擊，市長盧秀燕掛保證，當初捷運綠線施工時，文心路比台灣大道更窄都沒問題，請議員不用太煩惱。

捷工局表示，施工採分期、分區、分段進行，透過半半施工，道路分流及調整快慢車道配置，規畫中清路、向上路做為替代道路。