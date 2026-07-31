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居民反彈 彰化福興、芳苑風機開發計畫遭駁回

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
彰化芳苑鄉及福興鄉近八十名居民、酪農業者及養殖戶，包車北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機。記者蘇健忠／攝影
彰化芳苑鄉及福興鄉近八十名居民、酪農業者及養殖戶，包車北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機。記者蘇健忠／攝影

環境部昨舉行彰化福漢風力發電廠計畫第二次專案小組初審，環評委員討論後認為，本案對居民、養殖業、酪農業等有重大不利影響，決議不應開發。繼彰化鋐威陸域風電計畫、彰化大城陸域風電計畫後，這是第三例被認定不應開發的陸域風機案。

哲威、漢威風力發電股份有限公司籌備處，規畫在彰化縣福興鄉、芳苑鄉沿海地區，設置十四座風力發電機組，單機容量最高為六ＭＷ，總高達二百公尺，是目前開發案中最大型的陸域風機。

芳苑鄉及福興鄉居民、酪農業者及養殖戶昨北上參加環評會議，直言本案對健康、地方產業有負面影響，不應通過審查。

彰化縣環保聯盟主任吳慧君表示，彰化已設置一二五座陸域風機，數量居全台之冠，風機施工產生巨大震動與聲響，運轉期間產生眩影、低頻、風切噪音、振動及漏油，對鄰近生活品質、健康及養殖產業造成負面影響，芳苑、福興不應成為綠能利益下的犧牲品。

彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁表示，福寶酪農專業區已有五十三年歷史，酪農業長期耕耘，風機將嚴重阻礙地方發展，扼殺酪農區的未來，反對風機入侵福寶酪農區。

漢寶村長鄭鵬豐表示，政府與業者應優先解決現有風機問題，再談新開發案，否則環境及產業只會愈來愈糟糕。彰化立委謝衣鳯出席本次環評，她強調，不是要反對綠電，但必須在正確的地方發展綠電。

有環委表示，沒有人能接受眩影和噪音，開發單位所提的減輕措施、環保對策等，不足以達到預防及減輕開發行為影響；最後經環委決議，本案對自然、生態及當地居民權益有顯著不利影響，認定不應開發。

彰化 環評 風力發電

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