媲美台北地下街 中市議員促規畫捷運空橋、地下連通道

台中市議會今進行專案報告，市議員黃馨慧指出，台中捷運藍線預計於2034年完工啟用，屆時台灣大道與文心路口將面臨龐大車流與人潮匯集，交通與動線如何疏導，已成市府不可迴避的重大課題。她呼籲市府應提前部署，借鏡台北地下商圈經驗，規畫串聯商場與商辦的地下連通廊道。

黃馨慧表示，捷運藍線自2019年啟動綜合規劃，歷經多年等待，2024年獲行政院核定，預計2027年全面動工，為台中交通建設的重要里程碑。然而，未來藍線與綠線交會的市政府站，將匯集雙捷運轉乘人潮，加上周邊新光三越、大遠百及多棟高級商辦與住宅群聚，該區勢必成為全市人車最密集區域之一，對交通承載能力構成嚴峻挑戰。

她指出，若未及早導入立體分流機制，大量行人將直接與地面車流交錯，不僅影響交通效率，也潛藏安全風險。地下連通廊道與空橋系統，正是分散人潮、提升通行安全與舒適度的關鍵設施。

黃馨慧進一步指出，市府雖已修訂台中市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通管理自治條例，鼓勵「捷運結合地下街與連通通道」模式，但該條例施行至今已逾5年，實際完成的立體連通案件卻仍為零，顯示政策誘因不足、推動機制有待檢討，難以吸引民間投資與公共建設整合。

她認為，西屯區百貨商圈發展規模已具備比肩台北信義區與台北車站商圈的潛力，而台北成熟的地下街與連通廊道系統，不僅提升商業效益，也有效分散地面車潮，台中應加速跟進。她要求市府加速編列相關預算，啟動地下廊道與公共空橋規劃，並公開市政特區周邊的立體連通藍圖。

對此，台中市政府捷運工程局長蘇瑞文表示，整體地下街開發規模約為62億元，相關經費將由市府各單位協調調整後籌措辦理。