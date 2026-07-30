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免費營養午餐四菜變三菜 盧秀燕：僅少數學校、將深入了解原因

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員張芬郁表示，學校午餐三菜一湯原本是樓地板，卻變成天花板，要求教育局掌握學校招標狀況。圖／張芬郁提供
議員張芬郁表示，學校午餐三菜一湯原本是樓地板，卻變成天花板，要求教育局掌握學校招標狀況。圖／張芬郁提供

台中市新學期開始執行免費營養午餐政策，民進黨市議員張芬郁、謝家宜表示，教育局訂了「午餐供應內容基本規範」至少要三菜一湯，本來是樓地板卻變成天花板；台中市長盧秀燕承諾將深入了解。

市議員張芬郁表示，教育局因應免費營養午餐政策，每餐單價70元至74元，比家長自付時增加，訂定「午餐供應內容基本規範」至少要三菜一湯，沒想到有學校用四菜一湯辦理招標，竟乏人問津，只好改為三菜一湯。

張芬郁表示，本來希望三菜一湯是樓地板，卻變成天花板，要求教育局掌握學校招標狀況，縱使變成三菜一湯，也必須顧及品質，絕不能因為免費反而縮水。

張芬郁表示，教育局編列午餐廚餘去化要花8250萬，須繼續推動惜食教育減少剩食，相對也能減少廚餘處理費用。

盧秀燕表示，原本四菜一湯的學校，變成三菜一湯是少數，也會了解改變的原因，如果本來就是三菜一湯問題不大，如果從四菜變三菜就要了解原因，不容午餐品質下降。

謝家宜說，台中市從9月份新學期開始，實施免費午餐政策，由於非洲豬瘟事件，學校廚餘必須要經過處理，不能作為飼養豬隻，所以營養午餐的支出會增加，但午餐費應該專款專用。

教育局長蔣偉民解釋，市府有加編廚餘經費，這對免費午餐經費沒有影響。但有的市民誤以為市府提供的免費午餐縮水了，盧秀燕要求教育局盡速了解。

台中市教育局表示，如有個案學校出現供餐內容調整，將逐案了解其合理性，維護學生權益。

教育局表示，學校午餐內容由各校依學生營養需求及供餐條件規畫，並須符合教育部學校午餐食物內容及營養基準相關規定。免費午餐實施後，單價大致維持一致，學校原則上可維持原有供餐模式，市府也將持續督導各校落實供餐品質，保障學生用餐權益。

台中 營養午餐 盧秀燕

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