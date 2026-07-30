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福漢風電決議不應開發 成彰化第三例被否決陸域風電

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第2次環評小組會議（圖），本案最後經決議不應開發。記者蘇健忠／攝影
環境部今下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第2次環評小組會議（圖），本案最後經決議不應開發。記者蘇健忠／攝影

環境部今召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組第2次初審會議，本案經環評委員討論後認為，本案對地方居民、養殖業、酪農產業，以及保育類鳥類等有重大不利影響，決議本案不應開發，本案也是繼彰化鋐威陸域風電計畫、彰化大城陸域風電計畫後，第3例被認定不應開發的陸域風機案。

本案目的事業主管機關為經濟部能源署，開發單位為哲威風力發電股份有限公司籌備處、漢威風力發電股份有限公司籌備處，規畫於彰化縣福興鄉及芳苑鄉沿海地區，設置14座風力發電機組，風力發電機組單機容量為3000至6000kW，總裝置容量為4萬2000至8萬4000kW，基座總面積需求約為9240平方公尺。

本案由於風機緊鄰學校與住宅區，地方人士多次抗議本案的開發。本案第1次初審已是2024年11月8日，已是1年半以前，原本上月將召開第2次初審，但後來臨時取消，延至今日才召開第2次初審。

本次登記發言民眾超過20名，主要針對陸域風機對居民、學校、養殖業以及酪農產業的負面影響，以及誘騙地方居民簽同意書。彰化立委謝衣鳯也親自出席本次環評表示，不是要反對綠電，但在正確的地方發展綠電必須要考慮。

農業部畜牧司代表發言指出，全台30%乳品來自福寶酪農專業區，開發單位確實應該要加強說明對酪農產業的影響。

有環委表示，沒有人能接受眩影和噪音，陸域風機對土地生態一定存在負面影響，且任何防治都沒用，只能透過賠償來讓民眾接受這些負面影響。荷蘭已經不同意陸域風電的開發，甚至有國家將已通過的陸域風電開發案退回，能源署或許也應該思考這部分，更應說明本案的必要性和不可替代性。

環評委員進行內部討論的時候，有委員直言陸域風機不應再增加，即使給予開發單位第3次機會審查，也不代表之後就一定會通過環評大會；另有環委認為，陸域風機在歐洲還是有其角色，但在台灣可能因為法規、政策等而有窒礙難行之處，甚至讓人難以接受，但無論是再給機會或是否決都能接受，畢竟爭議太大。

本案經過4小時審查後，環委認為，本案次份風機與民宅距離過近，低頻噪音、震動、眩影等對敏感受體如民眾、地方產業等有重大不利影響，決議本案不應開發，彰化福漢風力發電廠計畫也是繼彰化鋐威陸域風電計畫、彰化大城陸域風電計畫之後，第3例被認定不應開發的陸域風機案。

彰化 風力發電

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