中捷藍線通車延後兩年 盧秀燕曝「難言之隱」：中央應公平支持

台中市議會今日針對捷運藍線動工與交通配套進行專案報告。無黨籍市議員陳廷秀表示，藍線是攸關城市發展的重要建設，肯定市府及捷運工程局克服困難，推動土建BC11標將於8月動工，直言背後有「看不見的辛酸與努力」。

陳廷秀指出，藍線為台中重要交通動脈，海線民眾期待已久，但也憂心施工期間恐出現交通黑暗期。他質詢市府，藍線核定為何遭中央延宕2年多，涉及逾286萬人口、占全國逾1/10的交通需求，卻歷經漫長審議，程序顯得曲折。

市長盧秀燕回應，藍線推動確實有「難言之隱」，中央核定時程較預期晚約2年，市府將全力追回進度、加速推動，並持續爭取中央儘速核定修正計畫與追加經費。她強調，藍線與高雄捷運黃線相比開工晚約2年，但台中人口已突破286萬人，捷運需求殷切，中央應公平支持重大軌道建設。

盧秀燕表示，市府將秉持「能快則快、品質優先」推進工程，機電與土建需同步施作，目前全線已展開分標作業，朝如期完工目標努力。

針對交通衝擊，市府規劃分期分段施工，並以周邊幹道分流及市政路延伸作為替代動線，同時強化交通疏導與公車調度，降低對市民影響。

捷運工程局長蘇瑞文補充，受原物料及人工成本上升影響，各地軌道工程皆面臨壓力，加上藍線海線段需採耐蝕鋼筋、地下段施工複雜，將啟動修正計畫，預計今年8月展開、年底送交通部審議，力拚明年完成核定。

陳廷秀強調，藍線不僅是交通建設，更是帶動區域發展關鍵，盼中央與地方攜手，確保工程如期如質完成，完善台中軌道運輸網。