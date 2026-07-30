快訊

校安通報逾百次無效！惡霸生毆打同學、破壞公物 老師阻止還挨告

泰山出售「金雞母」全家股權爆內線交易 約談11被告、4證人

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線通車延後兩年 盧秀燕曝「難言之隱」：中央應公平支持

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀為捷工局背書，直言背後有「看不見的辛酸與努力」。圖／陳廷秀提供
台中市議員陳廷秀為捷工局背書，直言背後有「看不見的辛酸與努力」。圖／陳廷秀提供

台中市議會今日針對捷運藍線動工與交通配套進行專案報告。無黨籍市議員陳廷秀表示，藍線是攸關城市發展的重要建設，肯定市府及捷運工程局克服困難，推動土建BC11標將於8月動工，直言背後有「看不見的辛酸與努力」。

陳廷秀指出，藍線為台中重要交通動脈，海線民眾期待已久，但也憂心施工期間恐出現交通黑暗期。他質詢市府，藍線核定為何遭中央延宕2年多，涉及逾286萬人口、占全國逾1/10的交通需求，卻歷經漫長審議，程序顯得曲折。

市長盧秀燕回應，藍線推動確實有「難言之隱」，中央核定時程較預期晚約2年，市府將全力追回進度、加速推動，並持續爭取中央儘速核定修正計畫與追加經費。她強調，藍線與高雄捷運黃線相比開工晚約2年，但台中人口已突破286萬人，捷運需求殷切，中央應公平支持重大軌道建設。

盧秀燕表示，市府將秉持「能快則快、品質優先」推進工程，機電與土建需同步施作，目前全線已展開分標作業，朝如期完工目標努力。

針對交通衝擊，市府規劃分期分段施工，並以周邊幹道分流及市政路延伸作為替代動線，同時強化交通疏導與公車調度，降低對市民影響。

捷運工程局長蘇瑞文補充，受原物料及人工成本上升影響，各地軌道工程皆面臨壓力，加上藍線海線段需採耐蝕鋼筋、地下段施工複雜，將啟動修正計畫，預計今年8月展開、年底送交通部審議，力拚明年完成核定。

陳廷秀強調，藍線不僅是交通建設，更是帶動區域發展關鍵，盼中央與地方攜手，確保工程如期如質完成，完善台中軌道運輸網。

盧秀燕 中捷 藍線

延伸閱讀

中捷藍線預算增1300億元…綠批進度控管失靈　盧秀燕：希望中央幫忙

中捷藍線下月土建工程開工…議員憂台灣大道塞爆　盧秀燕掛保證

桃捷2大工程成功決標 張善政：綠線北段年底通車目標不變

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

相關新聞

中捷藍線通車延後兩年 盧秀燕曝「難言之隱」：中央應公平支持

台中市議會今日針對捷運藍線動工與交通配套進行專案報告。無黨籍市議員陳廷秀表示，藍線是攸關城市發展的重要建設，肯定市府及捷運工程局克服困難，推動土建BC11標將於8月動工，直言背後有「看不見的辛酸與努力」。

同濟會捐贈100台輪椅給豐原醫院 照顧術後病人等需求者

為提升行動不便民眾就醫便利性，國際同濟會台灣總會台中區在區主席盧憶璋帶領下，號召會員共同捐贈100台輪椅給衛福部豐原醫院，今天舉辦捐贈儀式，協助在醫院的高齡長者、身心障礙者、術後病人及其他行動不便民眾。

南投土地9萬起拍！彰化分署釋多筆法拍標的 市區商業地1511萬變賣

行政執行署彰化分署將於8月4日下午3時舉辦不動產聯合拍賣，推出南投市、竹山鎮及魚池鄉多筆土地，其中南投市福興段農業區土地第一次拍賣底價僅9萬元，另有竹山山坡地及魚池持分土地等標的，吸引有意購置不動產民眾關注。

中市違章工廠斷水電卻未拆？ 民團質疑護航 市府說依法辦理中

位於台中霧峰烏溪附近的華利鋼鐵違法占用農地長達20年，雖然日前宣告停工並斷水電，但其上千坪的違章建築至今依然矗立，辦公室仍有電力運作痕跡。對此，時代力量台中黨部偕同受害陳情人上午質疑市府經濟發展局聲稱該廠「已搬遷、非工廠」是假斷電、真護航。市府上午回應說，違章建築拆除已依法依序執行，並無違規保留違建情事，相關拆除權責均由主管機關依法辦理。

中港填海未重做環評 吳佩芸：市府只顧收費、不顧白海豚 盧秀燕說話了…

行政院推動臺中港南填方區填海計畫，引發生態疑慮。台中市議員吳佩芸今在議會質詢直指，填海材料已由過去港區淤砂，改為大量營建剩餘土石方及再生粒料，卻未重新辦理環境影響評估，質疑程序黑箱，恐衝擊白海豚棲地。市長盧秀燕回應，「我們就是有意見啊！」市府曾多次提醒中央應辦理環評。

800多人搶42戶！彰化員林青年住宅公開抽籤 歡喜神傷互見

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主，比率只有5%左右，抽中者驚喜大叫，「摃龜者」搖頭嘆息。縣長王惠美要未抽中的民眾不要洩氣，後續還有伸港、溪湖及和美青宅會陸續推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。