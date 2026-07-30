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同濟會捐贈100台輪椅給豐原醫院 照顧術後病人等需求者

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國際同濟會台灣總會台中區同濟會今天捐贈100台輪椅予衛生福利部豐原醫院，今天舉辦捐贈儀式。圖／衛福部豐原醫院提供
國際同濟會台灣總會台中區同濟會今天捐贈100台輪椅予衛生福利部豐原醫院，今天舉辦捐贈儀式。圖／衛福部豐原醫院提供

為提升行動不便民眾就醫便利性，國際同濟會台灣總會台中區在區主席盧憶璋帶領下，號召會員共同捐贈100台輪椅給衛福部豐原醫院，今天舉辦捐贈儀式，協助在醫院的高齡長者、身心障礙者、術後病人及其他行動不便民眾。

今天捐贈儀式由豐原醫院院長李永恒代表接受，立法院副院長江啟臣、台中市議員邱愛珊等人出席，同濟會會員到場。

國際同濟會台灣總會台中區同濟會長期投入公益服務，秉持服務社會、關懷弱勢的精神，持續透過各項公益行動回饋地方，此次由國際同濟會台灣總會台中區區主席盧憶璋號召會員共同捐贈100台輪椅，希望協助高齡長者、身心障礙者、術後病人及其他行動不便民眾，在就醫過程中獲得更便利、安全的協助。

豐原醫院院長李永恒表示，豐原醫院肩負大豐原及山城地區醫療照護重任，服務豐原、后里、神岡、潭子、大雅、石岡、東勢、新社、和平及外埔等地區民眾，隨著高齡化社會來臨，院內每天皆有許多高齡長者、術後患者及行動不便民眾使用輪椅就醫，輪椅是醫院不可或缺的重要輔具。此次新增100台輪椅後，將陸續配置於門診、急診及住院病房等處，提升院內輪椅調度效率，讓病人及家屬享有更便利、更安心的就醫服務。

李永恒說，一台輪椅承載的不只是病人的移動需求，更是對病人安全與尊嚴的照護，感謝豐原同濟會及全體會員的善心義舉。

國際同濟會台灣總會台中區同濟會今天捐贈100台輪椅予衛生福利部豐原醫院，今天舉辦捐贈儀式。圖／衛福部豐原醫院提供
國際同濟會台灣總會台中區同濟會今天捐贈100台輪椅予衛生福利部豐原醫院，今天舉辦捐贈儀式。圖／衛福部豐原醫院提供

豐原 醫院 輪椅

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