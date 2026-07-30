南投土地9萬起拍！彰化分署釋多筆法拍標的 市區商業地1511萬變賣

行政執行署彰化分署將於8月4日下午3時舉辦不動產聯合拍賣，推出南投市、竹山鎮及魚池鄉多筆土地，其中南投市福興段農業區土地第一次拍賣底價僅9萬元，另有竹山山坡地及魚池持分土地等標的，吸引有意購置不動產民眾關注。

彰化分署表示，此次公開拍賣標的多屬「交通專案」義務人案件，其中南投市福興段農業區土地，第一次拍賣底價9萬元；竹山鎮大鞍段山坡地保育區林業用地，面積約1003平方公尺，第三次拍賣底價35萬元；另有南投魚池鄉茅埔段持分土地進入第二拍，底價17萬6000元。

此外，彰化分署另推出南投市民生街商業區土地及建物，正辦理特別變賣程序。該標的包含兩筆第一種商業區土地，面積合計450平方公尺、約136坪，並有一棟未辦保存登記的加強磚造三層建物，土地及建物3宗合併應買，底價1511萬元，保證金303萬元。

該標的位於南投市傳統市區生活圈，周邊具市場、公園及商業聚落等生活機能，土地屬第一種商業區，對於尋找市區營業據點、店住空間或長期資產配置者，可作為評估標的。

不過彰化分署提醒，該建物為未辦保存登記建物，且原有樓梯已有損壞，二、三樓目前須經鄰屋通行，應買人須審慎評估修繕、通行及後續利用問題。

彰化分署表示，各標的土地使用分區、現況、點交方式、優先承買權及應買資格均不相同，民眾投標或應買前應詳閱變賣公告，必要時洽詢地政、建築等專業人員了解相關資訊。