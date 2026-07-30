22位青年音樂家8月14日集聚員林演藝廳 演繹「半線森林狂歡節」

結合22位青年音樂家參與演出的「絃之森—半線森林狂歡節」，8月14 日晚上將在彰化縣員林藝廳登場，曲目以聖桑「動物狂歡節」為主軸，融合台灣地景、台語說書、當代音樂創作與兒童圖像投影，營造古典拘謹與現代詼諧並存、本土童趣寓教於樂的曼妙氛圍，切莫錯過。

半線室內樂團長孟祥瑜表示，音樂會委請旅荷作曲家鄧晴方全新創作「未見隱者」，並由台文編劇暨說書人黃郁盛以全台語文本串連樂章，北斗國小學生的圖像創作，也將在舞台投影展現，參與演出的22位音樂家都來自美國知名的音樂學院，節目策劃別出心裁、青年新銳齊聚一堂，是彰化地區難得一見的音樂盛宴。

半線室內樂音樂總監陳沛梧說，「動物狂歡節」是法國作曲家聖桑於 1886 年創作的經典室內樂組曲，這部作品以幽默、風趣且帶有諷刺的手法，運用各式樂器的音色生動模仿不同動物的姿態與聲音，是古典音樂中最受歡迎的入門管絃樂作品之一。

陳沛梧表示，全場以台語說書串起樂章，搭配弦樂、鋼琴、木管、打擊與新創音樂，作曲家鄧晴方創作的「未見隱者」將分段穿插於節目之中，使石虎成為穿過全場的聲音痕跡；北斗國小學生的圖像創作也將以投影形式進入舞台，孩子筆畫下的動物、煙火、道路、高樓、怪手、樹林與鳥群，成為這場音樂會另一層視覺聲部。

在這場音樂會中，原曲的動物形象被放入台灣山林、道路、農地、夜色與人類開發痕跡之中，熟悉的旋律在新的敘事裡轉向，石虎、煙火、遊蕩犬、汽機車、高樓、怪手、水鹿、鳥群與樹影，成為這場森林狂歡節裡若隱若現的線索。

半線室內樂2026 年音樂廳系列「絃之森－半線森林狂歡節」音樂會，訂8月14 日在員林藝廳舉辦，晚上7點入場，7點30分演出，節目全長2小時，字幕語言為中文、台文，票價分為300元、500元、800元，購票連結【OPENTIX購票系統】 https://s.opentix.life/p/P7d3682c