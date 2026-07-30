陳素月發表教育政策白皮書 聚焦雙語、校安、AI智慧等方向

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天公布教育政策白皮書，宣示推動國際雙語、一校一保全校園安全守護、家庭支持、台語／品格教育、AI智慧教育等五項重點工程，陳素月強調，教育是她當選後的施政重點，打造孩子有希望、家長能安心、教師有尊嚴的教育城市，全面提升彰化縣下一代人才競爭力。

陳素月今天由彰化市長參選人黃柏瑜、員林市參選人張政岳、彰化高中前校長吳文宗及多位家長、幼兒協會、學者等人陪同，發表教育白皮書。陳素月表示， 彰化縣多年來人口持續外移，異地跨區就學越來越多，她當選後，將大力強化雙語教育，承諾要在既有基礎上複製鹿江國中小學模式，增設國際雙語實驗學校，成立新校或舊校轉型，讓人才能留在彰化接受完整基礎教育。

陳素月主張一校一保全，巡視校園安全死角或阻止陌生外人入侵，再加上整合校安通報，建置智慧監控網絡並與警政單位連線合作，強化反霸凌、心理輔導與危機處理機制，建構更完善校園安全防護網，讓家長放心、師生安心。

陳素月承諾全力推動安心防護網，提出「螢光計畫2.0」，將照顧服務由國小向下延伸至幼兒園，建構「從幼兒園到國小、從放學到家長下班」全時照顧支持系統，讓爸爸媽媽安心拚事業、孩子平安快樂長大。

在幼兒照顧方面，陳素月提出未來全縣公托及準公托收托兒童，將每年補助延托60小時，特殊需求、發展遲緩、身心障礙及弱勢家庭提高至100小時，讓家長因工作、加班、就醫、照顧家人或突發事件時，都能獲得更彈性、更安心的照顧支持。

陳素月強調，未來將積極推動台語生活化學習環境，支持各校發展在地語言特色課程，鼓勵將台語融入日常教學與校園活動中，並強化志工服務、生命教育與服務學習課程，改善校園友善關係並防制霸凌，希望每個孩子都能具備同理心、關懷社會以及勇於承擔責任等現代公民素養。

針對A日新月異快速發展，陳素月提出智慧校園升級工程。 她指出，AI 正在改變全球產業與教育模式，縣府將逐步建置 AI 智慧教室、智慧黑板、數位學習平台及創客教育環境，推動 AI 素養、程式設計及科技探究課程，同時協助教師善用 AI 工具提升教學品質，讓彰化孩子站上未來競爭的起跑點。

陳素月表示，她完整的教育政策，涵蓋教師支持、教育法律支援平台、周周乳果蛋營養午餐、國際競賽交流、台語文化及品格教育等各方面，希望從孩子、教師、家庭到校園，建立完整且永續的教育支持體系。

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天公布教育白皮書，宣示推動國際雙語、一校一保全校園安全守護、家庭支持、台語／品格教育、AI智慧教育等五項重點工程。記者劉明岩／攝影