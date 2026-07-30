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中市違章工廠斷水電卻未拆？ 民團質疑護航 市府說依法辦理中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民團質疑，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，廠內還有燈光。圖／鄒明諺提供
民團質疑，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，廠內還有燈光。圖／鄒明諺提供

位於台中霧峰烏溪附近的華利鋼鐵違法占用農地長達20年，雖然日前宣告停工並斷水電，但其上千坪的違章建築至今依然矗立，辦公室仍有電力運作痕跡。對此，時代力量台中黨部偕同受害陳情人上午質疑市府經濟發展局聲稱該廠「已搬遷、非工廠」是假斷電、真護航。市府上午回應說，違章建築拆除已依法依序執行，並無違規保留違建情事，相關拆除權責均由主管機關依法辦理。

民團同時抨擊都發局與第三河川分署長期互踢皮球，甚至縱容業者透過立委關說施壓，企圖拖延並謀求解套。要求在一周內公開強制拆除的確切時程，切勿讓業者有死灰復燃的機會。

陳情人王小姐指出，經發局7月中旬發文宣稱該廠已完成搬遷，然而現場卻是兩部大型天車原封不動，大量鋼材與設備僅暫移至隔壁租用農地，辦公室亦有燈光運作，顯見只是暫時清空應付檢查。

她說，第三河川分署日前不但前來查核民宅圍牆，甚至建議申請行水區解編，疑似為業者開後門鋪路。政府若不徹底拆除違建，無異於為違規業者保留東山再起的後門。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺說，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，亦未將負責人移送法辦。由於相關局處長期縱容違章工廠營運，陳情人已向台中地檢署提起刑事告發，檢察官正朝公務員涉嫌圖利重罪方向偵辦。他警告市府官員切勿幻想將管轄權移交給水利署即可逃避刑事責任，都發局應依建築法主動執行強拆，公布進場日期。

市府回應，經發局已於6月25日依法執行停止供水、供電，現場查核確認業者已搬遷、已無生產設備，目前已非列管工廠。至於農地違規使用、違章建築等事項，市府均依相關法令及權責分工辦理，其中違建屬2011年4月20日前既存違建，已依法列管，將依「台中市違章建築執行原則」及相關規定排程拆除，並無違規保留違建或移由第三河川分署辦理拆除情形。

另經農業局確認，該址位於特定農業區農牧用地，因現場使用情形不符「農業發展條例」規定，已在近3年間依法查報，並通報權責機關辦理，後續將持續依相關法令及權責分工辦理。另因該址位於非都市土地特定農業區農牧用地，依「區域計畫法」相關規定，如經使用地主管機關依法認定屬重大違規使用，並完成專案核定後，由都發局依法執行強制拆除。

華利鋼鐵羅姓董事長日前曾宣布，6月1日將停止鋼筋加工產線，廠區預計在8月搬至台南鹽水及台中外埔。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺（中）說，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，亦未將負責人移送法辦。圖／鄒明諺提供
時代力量台中黨部執行長鄒明諺（中）說，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，亦未將負責人移送法辦。圖／鄒明諺提供

民團質疑，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，機具堆在一旁農地上。圖／鄒明諺提供
民團質疑，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，機具堆在一旁農地上。圖／鄒明諺提供

民團質疑，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，吊車亦未拆。圖／鄒明諺提供
民團質疑，華利鋼鐵遭斷水電一個月仍未拆除千坪廠房，吊車亦未拆。圖／鄒明諺提供

水電 台中 農地 工廠

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