快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

中港填海未重做環評 吳佩芸：市府只顧收費、不顧白海豚 盧秀燕說話了…

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
吳佩芸質詢送上兩隻白海豚娃娃給盧秀燕市長，要求市長看著白海豚的眼睛，秉著良心回應民間團體的訴求。圖／吳佩芸提供
吳佩芸質詢送上兩隻白海豚娃娃給盧秀燕市長，要求市長看著白海豚的眼睛，秉著良心回應民間團體的訴求。圖／吳佩芸提供

行政院推動臺中港南填方區填海計畫，引發生態疑慮。台中市議員吳佩芸今在議會質詢直指，填海材料已由過去港區淤砂，改為大量營建剩餘土石方及再生粒料，卻未重新辦理環境影響評估，質疑程序黑箱，恐衝擊白海豚棲地。市長盧秀燕回應，「我們就是有意見啊！」市府曾多次提醒中央應辦理環評。

吳佩芸表示，行政院長卓榮泰今年初要求台北港、台中港及高雄港擴大收容營建剩餘土石方，「能增量就增量、能快就快」，形同將台中港轉為中台灣大型填海場。

吳佩芸表示，過去台灣港務公司辦理填海作業時，使用的是港區浚挖產生的淤砂，並以此規避環境影響評估程序；然而如今行政院推動大規模填海，卻改以大量營建剩餘土石方及再生粒料作為填海材料，直接填入臺灣白海豚的重要棲息環境。她質疑，填海材料已從港區淤砂改為營建剩餘土石方，難道還能視為同一個開發行為？港務公司未提新環評，也未重新審查，就配合中央推動工程，「這不是黑箱，什麼才是黑箱？」

吳佩芸並點名中市府態度消極，未替地方環境發聲。她對比指出，彰化縣政府過去在彰濱工業區填海案審查時，曾向海洋委員會表達反對，要求重新檢討甚至撤案；反觀臺中市府至今未見明確立場。

吳佩芸並送上兩隻白海豚娃娃給盧秀燕市長，要求市長看著白海豚的眼睛，回應民間團體的訴求。

都發局長李正偉說，環評屬中央權責；市長盧秀燕接著回應，市府曾多次提醒中央應辦理環評。

不過吳佩芸反批，台中港位於市轄內，市府不僅未要求重啟審查，還在今年六月訂定土石方進港作業要點，「先想收費，卻未顧環境風險」。

吳佩芸說，若認為中央程序未完備，市府應拒絕廢土進港，而非被動配合政策。面對涉及白海豚棲地的重大工程，中央與地方都應重新檢討、補做環評，在資訊公開下審慎推動，避免對海洋生態造成不可逆傷害。

吳佩芸 白海豚 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

中捷藍線預算增1300億元…綠批進度控管失靈　盧秀燕：希望中央幫忙

擴大土方去化量能 台南明年增3家土資場

台南議會定期會開議首日 議長邱莉莉罕見斥市府局處長「螺絲鬆了」

繼續用消去法抓中央門神 盧秀燕：我覺得陳時中也不是

相關新聞

中捷藍線下月土建工程開工…議員憂台灣大道塞爆　盧秀燕掛保證

台中捷運藍線BC11土建工程標7月中決標，8月將動工，藍線和台灣大道高度重疊，許多議員擔心施工期間的交通黑暗期會讓台灣大道塞爆。市府提出半半施工、道路分流等方式，市長盧秀燕掛保證，當初綠線施工時，文心路比台灣大道更小都沒問題，請議員不用太煩惱。

中捷藍線預算增1300億元…綠批進度控管失靈　盧秀燕：希望中央幫忙

台中捷運藍線土建工程8月將動工，由於各項原物料成本上升，總經費恐從1615億元再增加1300億元，全線通車時間也會延後2年多。民進黨議員批中市府進度控管失靈，導致經費暴增工期延宕。市長盧秀燕表示，全台許多軌道建設都有經費增加的狀況，盼中央重視台中、公平分配資源。

中市違章工廠斷水電卻未拆？ 民團質疑護航 市府說依法辦理中

位於台中霧峰烏溪附近的華利鋼鐵違法占用農地長達20年，雖然日前宣告停工並斷水電，但其上千坪的違章建築至今依然矗立，辦公室仍有電力運作痕跡。對此，時代力量台中黨部偕同受害陳情人上午質疑市府經濟發展局聲稱該廠「已搬遷、非工廠」是假斷電、真護航。市府上午回應說，違章建築拆除已依法依序執行，並無違規保留違建情事，相關拆除權責均由主管機關依法辦理。

中港填海未重做環評 吳佩芸：市府只顧收費、不顧白海豚 盧秀燕說話了…

行政院推動臺中港南填方區填海計畫，引發生態疑慮。台中市議員吳佩芸今在議會質詢直指，填海材料已由過去港區淤砂，改為大量營建剩餘土石方及再生粒料，卻未重新辦理環境影響評估，質疑程序黑箱，恐衝擊白海豚棲地。市長盧秀燕回應，「我們就是有意見啊！」市府曾多次提醒中央應辦理環評。

800多人搶42戶！彰化員林青年住宅公開抽籤 歡喜神傷互見

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主，比率只有5%左右，抽中者驚喜大叫，「摃龜者」搖頭嘆息。縣長王惠美要未抽中的民眾不要洩氣，後續還有伸港、溪湖及和美青宅會陸續推出。

黑熊不只在深山出沒 南投啟動「遇熊應變術」打造人熊防線

近年南投山區陸續傳出台灣黑熊接近部落、農場及遊憩區通報，仁愛、信義等地皆曾出現黑熊活動痕跡。林業及自然保育署南投分署強化人熊衝突應變演練，集結約40名跨單位人員，強化救傷、驅離及現場處置能力，提前打造人熊共存防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。