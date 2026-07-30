中港填海未重做環評 吳佩芸：市府只顧收費、不顧白海豚 盧秀燕說話了…

行政院推動臺中港南填方區填海計畫，引發生態疑慮。台中市議員吳佩芸今在議會質詢直指，填海材料已由過去港區淤砂，改為大量營建剩餘土石方及再生粒料，卻未重新辦理環境影響評估，質疑程序黑箱，恐衝擊白海豚棲地。市長盧秀燕回應，「我們就是有意見啊！」市府曾多次提醒中央應辦理環評。

吳佩芸表示，行政院長卓榮泰今年初要求台北港、台中港及高雄港擴大收容營建剩餘土石方，「能增量就增量、能快就快」，形同將台中港轉為中台灣大型填海場。

吳佩芸表示，過去台灣港務公司辦理填海作業時，使用的是港區浚挖產生的淤砂，並以此規避環境影響評估程序；然而如今行政院推動大規模填海，卻改以大量營建剩餘土石方及再生粒料作為填海材料，直接填入臺灣白海豚的重要棲息環境。她質疑，填海材料已從港區淤砂改為營建剩餘土石方，難道還能視為同一個開發行為？港務公司未提新環評，也未重新審查，就配合中央推動工程，「這不是黑箱，什麼才是黑箱？」

吳佩芸並點名中市府態度消極，未替地方環境發聲。她對比指出，彰化縣政府過去在彰濱工業區填海案審查時，曾向海洋委員會表達反對，要求重新檢討甚至撤案；反觀臺中市府至今未見明確立場。

吳佩芸並送上兩隻白海豚娃娃給盧秀燕市長，要求市長看著白海豚的眼睛，回應民間團體的訴求。

都發局長李正偉說，環評屬中央權責；市長盧秀燕接著回應，市府曾多次提醒中央應辦理環評。

不過吳佩芸反批，台中港位於市轄內，市府不僅未要求重啟審查，還在今年六月訂定土石方進港作業要點，「先想收費，卻未顧環境風險」。

吳佩芸說，若認為中央程序未完備，市府應拒絕廢土進港，而非被動配合政策。面對涉及白海豚棲地的重大工程，中央與地方都應重新檢討、補做環評，在資訊公開下審慎推動，避免對海洋生態造成不可逆傷害。