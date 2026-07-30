快訊

神秘代碼861.57 5641揭開東野圭吾在台足跡

微軟Windows 11又偷裝APP！這次強硬安裝它 還會掃描人臉

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

聽新聞
0:00 / 0:00

800多人搶42戶！彰化員林青年住宅公開抽籤 歡喜神傷互見

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，縣長王惠美到場，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，縣長王惠美到場，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主，比率只有5%左右，抽中者驚喜大叫，「摃龜者」搖頭嘆息。縣長王惠美要未抽中的民眾不要洩氣，後續還有伸港、溪湖及和美青宅會陸續推出。

員林青年住宅工程總經費約2億7800萬元，規劃為地下1層、地上8層的住宅，提供1房型14戶（約12.84坪，售價369萬元）、2房型28戶（約28.71坪，售價798萬元），共計42戶住宅，公設比35％，內部貼心設置1間托嬰中心，並全面符合綠建築等相關標準。

由於員林青宅售價低於市價、高於興辦成本，而且基地位於員林市區生活圈，鄰近主要道路，商業機能完善，優質的交通與生活便利性，因此，開放一個月的抽籤登記，就有1064 人報名，經過資格審查後，共有 994人符合資格，原本中籤率約 4% ，但因為規則規定，今天未到場者視同放棄，現場 800 多位，中籤率提升不少。

縣長王惠美今天親自主持員林青宅抽籤作業， 為了公平公正及透明，在律師與政風人員與合格申請人到場的共同見證下，從994件合格件數中，逐一抽出幸運兒，抽籤時，大家都很緊張，抽中者歡呼大叫，未能抽中者只大嘆手氣不好，最後順利抽出42戶幸運的準屋主。

由於住宅所在地的分局區享有 15% 優先配額，今天先抽出7件優先戶，未抽中的優先戶會再放入總名額中，與全縣申請者一同參與剩餘35件的抽籤。

王惠美表示，員林青年住宅抽籤，不只是一個政策的成果，更是無數青年安心成家的起點。未來，彰化縣政府團隊會繼續帶著這份溫暖的承諾，加速推動伸港100戶、溪湖76戶、和美59戶等地的青年住宅建置計畫，逐步打造一個讓年輕人願意留下，勇於築夢的幸福城市。

縣府青年發展處表示，員林青年住宅自開放申請以來，短短1個月內就收到了1064件申請，顯示青年對於平價優質住宅的殷切期盼，今天的抽籤結果，同步公告於縣府與青年發展處網站。

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影

青年住宅 員林 青年 王惠美 彰化

延伸閱讀

彰化員林車站後站 公所重啟道路拓寬計畫

兩度流標後新增分期與展延機制 彰化高鐵特區樂齡園區第3次標售

告別「大安籠屋」...北市50年信維整宅今招商 估砸80億變身地標大樓

熊本強震重創八代市 8人失聯、逾2500人避難

相關新聞

中捷藍線下月土建工程開工…議員憂台灣大道塞爆　盧秀燕掛保證

台中捷運藍線BC11土建工程標7月中決標，8月將動工，藍線和台灣大道高度重疊，許多議員擔心施工期間的交通黑暗期會讓台灣大道塞爆。市府提出半半施工、道路分流等方式，市長盧秀燕掛保證，當初綠線施工時，文心路比台灣大道更小都沒問題，請議員不用太煩惱。

中捷藍線預算增1300億元…綠批進度控管失靈　盧秀燕：希望中央幫忙

台中捷運藍線土建工程8月將動工，由於各項原物料成本上升，總經費恐從1615億元再增加1300億元，全線通車時間也會延後2年多。民進黨議員批中市府進度控管失靈，導致經費暴增工期延宕。市長盧秀燕表示，全台許多軌道建設都有經費增加的狀況，盼中央重視台中、公平分配資源。

800多人搶42戶！彰化員林青年住宅公開抽籤 歡喜神傷互見

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主，比率只有5%左右，抽中者驚喜大叫，「摃龜者」搖頭嘆息。縣長王惠美要未抽中的民眾不要洩氣，後續還有伸港、溪湖及和美青宅會陸續推出。

黑熊不只在深山出沒 南投啟動「遇熊應變術」打造人熊防線

近年南投山區陸續傳出台灣黑熊接近部落、農場及遊憩區通報，仁愛、信義等地皆曾出現黑熊活動痕跡。林業及自然保育署南投分署強化人熊衝突應變演練，集結約40名跨單位人員，強化救傷、驅離及現場處置能力，提前打造人熊共存防線。

「啦啦隊女神」直播抽獎 台中鍋烤節34家入圍店家揭曉

2026台中鍋烤節熱度持續升溫！今年首度舉辦的「專業店家評選」，已完成第一階段書面審查，34家入圍店家名單於29日直播正式揭曉，後續將進行第二階段到店實地評鑑，角逐金鍋獎、金烤獎及金蔬獎最高榮譽。

台中石岡熱氣球嘉年華8月22日連3天 推一日、二日遊攻略

2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在石岡區土牛運動公園登場。台中市民政局長吳世瑋表示，今年邀請全球唯一「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度台中升空，安排熱氣球展演、繫留體驗、夜間光雕、美食市集及舞台演出等，也提供「山城一日遊」、「台中二日遊」推薦遊程供遊客參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。