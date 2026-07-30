800多人搶42戶！彰化員林青年住宅公開抽籤 歡喜神傷互見

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主，比率只有5%左右，抽中者驚喜大叫，「摃龜者」搖頭嘆息。縣長王惠美要未抽中的民眾不要洩氣，後續還有伸港、溪湖及和美青宅會陸續推出。

員林青年住宅工程總經費約2億7800萬元，規劃為地下1層、地上8層的住宅，提供1房型14戶（約12.84坪，售價369萬元）、2房型28戶（約28.71坪，售價798萬元），共計42戶住宅，公設比35％，內部貼心設置1間托嬰中心，並全面符合綠建築等相關標準。

由於員林青宅售價低於市價、高於興辦成本，而且基地位於員林市區生活圈，鄰近主要道路，商業機能完善，優質的交通與生活便利性，因此，開放一個月的抽籤登記，就有1064 人報名，經過資格審查後，共有 994人符合資格，原本中籤率約 4% ，但因為規則規定，今天未到場者視同放棄，現場 800 多位，中籤率提升不少。

縣長王惠美今天親自主持員林青宅抽籤作業， 為了公平公正及透明，在律師與政風人員與合格申請人到場的共同見證下，從994件合格件數中，逐一抽出幸運兒，抽籤時，大家都很緊張，抽中者歡呼大叫，未能抽中者只大嘆手氣不好，最後順利抽出42戶幸運的準屋主。

由於住宅所在地的分局區享有 15% 優先配額，今天先抽出7件優先戶，未抽中的優先戶會再放入總名額中，與全縣申請者一同參與剩餘35件的抽籤。

王惠美表示，員林青年住宅抽籤，不只是一個政策的成果，更是無數青年安心成家的起點。未來，彰化縣政府團隊會繼續帶著這份溫暖的承諾，加速推動伸港100戶、溪湖76戶、和美59戶等地的青年住宅建置計畫，逐步打造一個讓年輕人願意留下，勇於築夢的幸福城市。

縣府青年發展處表示，員林青年住宅自開放申請以來，短短1個月內就收到了1064件申請，顯示青年對於平價優質住宅的殷切期盼，今天的抽籤結果，同步公告於縣府與青年發展處網站。

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化首座青年住宅「員林青年住宅」公開抽籤，共有800多人到場參加抽籤，擠爆會場，順利抽出42戶幸運的準屋主。記者劉明岩／攝影