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中捷藍線下月土建工程開工…議員憂台灣大道塞爆　盧秀燕掛保證

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運藍線土建工程即將開工，多名議員擔心台灣大道的交通黑暗期，台中市長盧秀燕掛保證，當初興建綠線時，文心路的狀況比台灣大道更差，請議員不用擔心。記者陳敬丰／攝影
台中捷運藍線土建工程即將開工，多名議員擔心台灣大道的交通黑暗期，台中市長盧秀燕掛保證，當初興建綠線時，文心路的狀況比台灣大道更差，請議員不用擔心。記者陳敬丰／攝影

中捷藍線BC11土建工程標7月中決標，8月將動工，藍線和台灣大道高度重疊，許多議員擔心施工期間的交通黑暗期會讓台灣大道塞爆。市府提出半半施工、道路分流等方式，市長盧秀燕掛保證，當初綠線施工時，文心路比台灣大道更小都沒問題，請議員不用太煩惱。

台中市議會今天由市府專案報告藍線土建工程等等。捷運工程局表示，藍線施工採取分期、分區、分段，以海線高架段來說，會透過調整快慢分隔道、縮減部分道路與分階段施作的方式，降低施工時對台灣大道的影響，另外會規畫中清路、向上路做為替代道路，引導部分車流。

民進黨議員陳俞融、林祈烽等人質詢表示，捷工局的報告大多只有原則性文字，比如「分期分區分段」「半半施工」等等，沒有具體數據，比如施工期間車道要縮減多少，替代道路能分流幾成？公車專用道和BRT等相關配套措施也應一併提出。

捷工局長蘇瑞文表示，台灣大道疏導計畫已有部分具體數據，比如施工區域是目前中央分隔島區域，工區寬12公尺，中央分隔島4公尺，剩餘8工尺會分配到其他車道，快車道從單側3車道縮減為2車道，人行道不會縮減，中清路和向上路預計可分流20%到30%車流。

盧秀燕說，捷運工程在台灣是非常成熟的技術，回顧已經通車的中捷綠線，可能有一些交通不便，但最後的成果大家都很滿意，更何況台灣大道的條件比文心路更好、更寬敞，市府也做了市政路延伸等替代道路工程；當初興建綠線時，中市府還沒有捷工局，只靠交通局就蓋起來了，現在一定更快更好。

盧秀燕 藍線 中捷

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