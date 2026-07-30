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台中神圳國中操場整建校慶前可完工 楊瓊瓔爭取中央補助7成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍今天辦理「神圳國中操場及跳遠場跑道整修工程」 施工前說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍今天辦理「神圳國中操場及跳遠場跑道整修工程」 施工前說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中市神圳國中操場使用超過20年，日曬雨淋及樹根竄起，跑道出現龜裂、隆起、積水等問題，影響師生及社區民眾運動安全。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取近800萬元整建，今天辦理施工前說明會，預計工期120天，將全面更新跑道、跳遠場、排水設施及周邊設施，今年底校慶前可完工使用。

「神圳國中操場及跳遠場跑道整修工程」 施工前說明會由立委楊瓊瓔、市議員羅永珍共同辦理，台中市政府教育局副局長郭明洲、神岡區神岡里長王百瀛、圳前里長陳木生、圳堵里長鄭秀燕、庄前里長張鎮正、庄後里長林吳春蘭、神圳國中家長會代表等人到場關心。

神圳國中校長劉夏豪表示，校內200公尺PP人工草皮跑道及跳遠場歷經20多年高強度使用，草絲硬化、鋪面龜裂剝落，部分區域因地基不平與樹根竄起造成隆起變形，每逢大雨更容易積水，影響體育課程及田徑訓練，也增加學生跌倒受傷風險。

劉夏豪指出，整修工程將全面刨除既有跑道及基礎層，重新鋪設4公分瀝青混凝土與13毫米全密式PU跑道面層，並將直道延長6公尺；跳遠場助跑道則延長7.5公尺，同步更新世界田徑總會（WA）認證起跳板、砂坑石英砂及防風帆布。也將新設198.7公尺線型排水溝蓋、86公尺RC阻根牆，改善長年困擾校園的排水及樹根破壞問題，進行操場草皮整平、噴灌系統修繕及危木移除等工程，全面提升運動場域品質。

教育部國教署提醒校方及得標包商特別留意跑道洩水坡度設計，確保雨水能迅速排除，避免積水或泡水影響跑道使用年限；也建議球場與周邊地面應避免高低落差，營造更安全、友善的運動環境，讓全齡使用者都能安心運動。

市議員羅永珍指出，神圳國中操場肩負學校體育教學、校隊訓練及地方居民休閒運動等多元功能，多年來因跑道老化及樹根竄起，很多家長、師生及里民都反映安全疑慮。她感謝楊瓊瓔向國教署爭取7成補助。她要求施工期間務必兼顧校園安全與交通動線，降低對教學及學生生活的影響。

楊瓊瓔表示，神圳國中操場老化已影響教學與運動安全，她接獲地方反映後，立即向教育部國教署積極爭取補助，最終核定總經費797萬元，其中國教署補助約557萬元，協助學校完成整建。她說這次工程不只是整建跑道，更同步改善排水系統、設置阻根牆、更新跳遠場及整理草皮，從根本解決多年來樹根竄生及積水問題，提升整體場地品質與耐用性。

立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍今天辦理「神圳國中操場及跳遠場跑道整修工程」 施工前說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍今天辦理「神圳國中操場及跳遠場跑道整修工程」 施工前說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

楊瓊瓔 台中 國中

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