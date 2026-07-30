中捷藍線預算增1300億元…綠批進度控管失靈　盧秀燕：希望中央幫忙

台中捷運藍線土建工程8月將動工，由於各項原物料成本上升，總經費恐從1615億元再增加1300億元，全線通車時間也會延後2年多。民進黨議員批中市府進度控管失靈，導致經費暴增工期延宕。市長盧秀燕表示，全台許多軌道建設都有經費增加的狀況，盼中央重視台中、公平分配資源。

台中市議會今天專案報告中捷藍線土建工程動工等等。捷運工程局指出，藍線土建工程BC11標（B01到B03高架站）今年7月14日決標，決標金額119.57億元，預計8月開工，BC12標（B04到B08高架站）正在辦理第二次招標，BT11軌道工程標預計9月底前上網招標；地下段預計明年起陸續招標。

捷工局表示，受到國際政經情勢變動、全球供應鏈重組與國內重大建設等因素影響，營建市場缺工缺料，工程成本上升，國內其他軌道工程如高捷黃線、北捷東環段等都增加800到900億餘元；捷工局正在滾動檢討整體計畫經費，預計今年底前向中央提報修正計畫爭取經費。

民進黨議員陳淑華、陳俞融、周永鴻、黃守達、張家銨、張芬郁等人指出，市府原本承諾藍線2034年完工通車，但土建標多次流標、經費暴增，直到現在也沒有提出完整時程和工程進度，說要追加經費也提不出修正方案，如何擔保未來預算不繼續增加、工程不繼續延宕？

捷工局長蘇瑞文答詢表示，目前局內討論，確切的增加經費應該是1300億元左右，高架段會先在2034年通車，全線通車則會延遲2年到2年半；捷工局預計今年8月就會在府內提出修正計畫，已經開始運作，預計明年會送修正計畫到交通部，爭取中央補助60%，地方自行負擔40%。

盧秀燕說，台中的確有難言之隱，跟同期開始的高捷黃線相比，中捷藍線命運多舛，核定公文在中央來來回回，比別人晚了1、2年才獲得核定；過去的事情就過去了，台灣捷運工程很成熟，希望未來透過更進步的工程技術，時間能追回多少是多少。

盧秀燕強調，全國很多軌道工程都在追加經費，高鐵延伸宜蘭從1000億元變成4000億元，高捷黃線也增加將近1000億元；台中人口超過全國十分之一，希望中央重視台中與中部區塊，公平的分配資源，對於中捷相關建設，不管是追加預算還是各項核定，都能多多幫忙。

中捷藍線BC11土建工程標7月中決標，預計8月動工，BC12工程標正在辦理第二次招標，BT11軌道工程標預計9月底前上網招標。圖／台中市府提供