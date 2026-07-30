黑熊不只在深山出沒 南投啟動「遇熊應變術」打造人熊防線

近年南投山區陸續傳出台灣黑熊接近部落、農場及遊憩區通報，仁愛、信義等地皆曾出現黑熊活動痕跡。林業及自然保育署南投分署強化人熊衝突應變演練，集結約40名跨單位人員，強化救傷、驅離及現場處置能力，提前打造人熊共存防線。

南投分署表示，隨著台灣黑熊活動範圍逐漸接近人類生活區域，近年山村、部落周邊黑熊滋擾通報受到關注。其中2023年仁愛鄉廬山部落曾發生黑熊入侵蜂場事件，後續仁愛、信義山區也陸續出現黑熊目擊紀錄及腳印、排遺等活動痕跡，顯示人熊接觸機會增加，如何降低衝突風險成為保育工作重要課題。

為提升第一線人員面對人熊衝突及黑熊救傷事件的應變能力，南投分署舉辦「人熊衝突指引與黑熊救傷、緊急應變演練」，邀集各工作站、保七總隊第六大隊、南投縣政府及部落居民共同參與，強化跨單位協作能力。

課程介紹台灣黑熊行為模式、活動習性及衝突事件處理流程，並透過國內外黑熊救傷、滋擾及驅離案例，讓參訓人員分組討論不同情境下的應變方式。也安排黑熊痕跡辨識訓練，包括排遺、腳印、抓痕及食痕等常見跡象，並解析黑熊進入農舍等案例，提升第一線人員在野外執行任務時的判斷與蒐證能力。

下午則進行戶外實務演練，模擬民眾通報黑熊受困陷阱事件，讓參訓人員熟悉救援流程、安全規範及現場分工，並實際操作防熊噴霧、熊鈴、GPS、安全帽及手電筒等裝備，掌握防熊設備使用時機。

此外，現場也安排防熊電圍籬、防熊電踏板、橡膠子彈槍及4G即時簡訊相機等設備操作，模擬黑熊靠近聚落或造成滋擾時的處理流程，讓第一線人員能在不同情境下迅速、安全執行應變工作。

南投分署指出，台灣黑熊救傷與人熊衝突處置具有高度專業性與危險性，除需要熟悉黑熊習性，也須具備正確使用設備及現場判斷能力。透過此次訓練，期望強化林業、警政、地方政府及社區組織間的合作，建立更完善的人熊衝突預防與應變機制。

參訓人員進行黑熊痕跡辨識訓練，透過排遺、腳印、抓痕及食痕等跡象，提升第一線人員判讀黑熊活動範圍的能力。圖／南投分署提供