「啦啦隊女神」直播抽獎 台中鍋烤節34家入圍店家揭曉

2026台中鍋烤節熱度持續升溫！今年首度舉辦的「專業店家評選」，已完成第一階段書面審查，34家入圍店家名單於29日直播正式揭曉，後續將進行第二階段到店實地評鑑，角逐金鍋獎、金烤獎及金蔬獎最高榮譽。

同日也舉辦第二次直播抽獎，由市府副秘書長林谷隆攜手《飢餓遊戲》主持群「國民初戀」林莎及「啦啦隊女神」邊荷律，共同抽出第2組台北－東京來回機票、100組萬元鍋烤抵用券及6件限量親筆簽名T-Shirt，直播吸引許多民眾線上參與，氣氛熱烈。

林谷隆表示，台中擁有多元豐富的鍋烤美食，從清真認證火鍋餐廳到正宗韓式鍋烤等各式異國料理，都能滿足不同族群的味蕾。

今年鍋烤節共有600多家店家參與全民人氣票選，並推出歷屆最豐富的抽獎獎項，邀請全國民眾把握8月14日前活動期間，每天透過「台中通TCPASS」APP完成五大組別投票，天天投、天天抽，以實際行動支持台中在地鍋烤美食。

林谷隆指出，今年鍋烤節首度推出「專業店家評選」，由台灣食神梁幼祥博士率領國內外專業評審，以嚴謹、公正的標準完成第一階段書面審查，選出34家入圍店家。

後續將透過實地評鑑，選出金鍋獎、金烤獎及金蔬獎得主，期盼藉由專業評選發掘更多優質鍋烤名店，也歡迎民眾利用暑假走訪台中，品嚐各具特色的鍋烤美食。

經發局表示，林莎與邊荷律於直播開始前便興奮高喊「來台中就是要吃火鍋、吃燒烤！」，瞬間炒熱現場氣氛，也再次展現台中「鍋烤之都」的魅力。

34家入圍名單公布後，林莎也興奮表示：「好多店都是我的口袋名單，大家一定要截圖保存！」並邀請大家一起按圖索驥，到台中品嚐各家特色鍋烤料理。

經發局提醒，2026台中鍋烤節全民人氣票選活動將持續至8月14日止，民眾只要開啟「台中通TCPASS」APP完成五大組別投票，即可天天累積抽獎機會，不僅有機會抽中台北－東京來回機票、萬元鍋烤抵用券，更有壓軸汽車大獎等豐富好禮，投越多、中獎機會越高。

經發局補充，喜愛《飢餓遊戲》的粉絲，若此次未抽中限量簽名T-Shirt也別氣餒，活動後續將再加碼送出最後6件由孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝(花花)、林莎及邊荷律親筆簽名的限量T-Shirt，邀請民眾持續關注《飢餓遊戲》官方粉絲專頁，用行動支持台中鍋烤美食，一起感受「鍋烤之都」的獨特魅力。

2026台中鍋烤節專業評選入圍的34家店家名單揭曉。中市經發局提供