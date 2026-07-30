台中石岡熱氣球嘉年華8月22日連3天 推一日、二日遊攻略

2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在石岡區土牛運動公園登場。台中市民政局長吳世瑋表示，今年邀請全球唯一「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度台中升空，安排熱氣球展演、繫留體驗、夜間光雕、美食市集及舞台演出等，也提供「山城一日遊」、「台中二日遊」推薦遊程供遊客參考。

吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華已成為台中暑期重要品牌活動，今年除持續豐富活動內容，更透過推薦遊程，引導遊客從參加活動延伸至深度旅遊，串聯山城、市區及海線特色景點，帶動住宿、餐飲、農特產品及地方商圈發展；並透過台東天后宮媽祖造型熱氣球跨縣市展演，也進一步深化台中與台東的觀光交流，讓更多民眾認識台中兼具自然、人文與城市風貌的旅遊魅力。

石岡區長徐天龍表示，石岡有優美山林景觀、深厚客庄文化及豐富農業資源，是台中山城重要觀光據點。「山城一日遊」建議遊客先前往石岡水壩欣賞大甲溪河谷風光，再沿東豐自行車綠廊悠遊騎行，並走訪九房3D彩繪村；中午品嘗道地客家料理，下午可參觀土牛客家文化館、五福臨門神木及電火圳生態步道，傍晚再到土牛運動公園欣賞媽祖造型熱氣球展演及系列活動，一次體驗山城自然景觀、人文歷史的多元魅力。

時間較充裕的遊客可安排「台中二日遊」。第一天漫遊石岡、參與熱氣球嘉年華，夜晚入住台中市區，體驗商圈及夜市美食；第二天可依喜好規劃海線或市區行程，到高美濕地、梧棲漁港、台中港三井Outlet Park，或走訪國家歌劇院、草悟道及審計新村等知名景點，完整體驗台中融合自然景觀、藝文、美食與城市生活的多元風貌。