影／台灣瀕臨絕種保育類貓頭鷹草鴞 半世紀後身影再現中部地區

草鴞是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，也是台灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，族群數量稀少、行蹤隱密，林業及自然保育署台中分署委託專業團隊辦理台中地區草鴞監測，最近傳出重要成果，在高北番仔寮保安林及大肚山地區透過棲架拍攝到草鴞影像，更在4處自動錄音機樣區紀錄草鴞鳴聲，更新中部地區草鴞活動範圍的紀錄。

為了解中部地區草鴞的分布狀況，林業及自然保育署台中分署委託專業團隊辦理臺中地區草鴞監測，並盤點白茅草生地等草鴞潛在棲地分布現況。台中分署表示，草鴞是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，也是台灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，族群數量稀少、行蹤隱密，主要活動於低海拔開闊草生環境，常利用白茅、甜根子草及五節芒等高草植被築巢繁殖。

過去常認為其分布熱區多位於台南、嘉義、高雄及屏東等南部地區；但歷史紀錄顯示，1960年代大肚山台地曾有草鴞繁殖紀錄，顯示大肚山台地及周邊草生環境，可能曾是草鴞的重要棲地之一。

台中分署指出，大肚山台地南、北分別銜接大甲溪與烏溪，是台中西部重要的生態廊道；位於大甲溪河口的高北番仔寮保安林具有豐富的陸蟹與鳥類生態，在國土生態保育綠色網絡建置計畫中，透過劃設大肚臺地淺山保育軸帶及台中海岸濕地保育軸帶，規劃關注物種與棲地串連工作。

2024年辦理大肚台地淺山保育軸帶的物種盤點調查時，驚喜收錄到草鴞的鳴聲，今年進一步擴大調查範圍，針對大安溪、大甲溪、烏溪與大肚山台地等潛力地點，透過自動相機、聲音監測及棲地現況盤點等方式進行調查，逐步建立台中地區草鴞活動資料。草鴞對草生棲地結構具有高度依賴，同時掌握草地植被組成、分布及棲地品質等，作為後續推動保育工作的基礎資訊。

台中分署表示，鄰近高美溼地的高北番仔寮保安林原本就有原生白茅草地，但受到強風吹拂影響，植株生長高度受限，為營造友善棲地，去年完成約1.15公頃白茅撒播復育；另於大肚山鹿寮南溪周邊種植1公頃白茅草地，營造草鴞適合利用的草生環境，初步已成功拍攝到草鴞身影。未來將持續於大肚山或中科園區周邊等草鴞潛在活動區域，推動棲地營造或復育，逐步串聯友善棲地，提升草鴞可利用的棲地品質，期盼珍貴的草鴞身影能在台中草地環境中持續被看見，共同守護台灣珍貴的瀕危野生動物。

林業保育署台中分署114年於高北番仔寮保安林，完成約1.15公頃白茅撒播復育，營造適合草鴞利用的草生環境。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署委託團隊，在大肚山架設棲架記錄到草鴞身影。圖／林業及自然保育署台中分署提供