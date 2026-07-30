食安攻防！綠批食雨油抽驗不力 中市府：搞錯方向

台中市政府昨到議會專案報告「食用油安全機制」，藍綠議員針對查驗責任與制度持續交鋒。民進黨議員質疑，食安法規定地方政府「得」抽驗，但中市府八年僅抽驗中聯油一次，就是怠職。衛生局長曾梓展喊冤，問題源頭在原料端，若單靠稽查、抽驗防堵問題油，難道以後所有食品都要稽查、稽查再稽查嗎？

市府報告指出，從二○二二年到今年六月，食安處針對轄內食用油製造工廠稽查七十六家次、抽驗四十二件、市場端抽驗一百四十三件，總共抽驗一百八十五件，其中卅四件是苯駢芘；七月致癌油事件爆發後，已抽驗四十五件苯駢芘。

民進黨議員周永鴻、陳淑華、謝佳宜、林德宇等人指出，不管市府整體抽驗多少件，中聯油僅被抽驗一次，還是中央指示抽驗，一直糾結食安法規定是「得抽驗」還是「應抽驗」並無意義，事實上就是沒有落實檢驗，成為食安破口。

國民黨議員李中、賴義鍠、陳文政、黃馨慧、陳成添群起反擊，指中市府明明就有驗，綠營一直說沒有驗，地方政府的檢驗量能、設備有限，況且本次毒油事件的問題出在源頭管理，中央放任中聯油放寬熱損率標準，事件爆發後又不真正檢視製程是否出問題。

曾梓展說，中央日前公布本次致癌油事件三大原因，最重要的是原料，從頭到尾沒有說地方查驗是破口；台中市有多少油品、食品，前端處理不好，後端稽查再努力都很困難，「盯著抽驗次數已經搞錯方向了」、「難道所有食品都要稽查稽查再稽查？」

曾梓展重申，目前食安法規定資本額三千萬元以上油廠每半年要自主送驗，食安處才會優先檢驗不須自主送驗的小廠和後市場端；這次事件發生後，市府會調整檢驗配置，以大廠為重點，並特別加強源頭查察，未來進入台中市的原料，都要嚴格查驗。

民進黨議員蔡耀頡表示，中央地方各有權責，不需要爭吵，地方政府可以做的就是修改自治條例，訂出比中央更嚴格的食安規範，包含擴大自主檢驗與申報、限期上傳第三方檢驗報告、強制公開食安資訊等等。

市長盧秀燕表示，會持續蒐集意見並檢討，也會將關係到中央法規的建議，提供中央。