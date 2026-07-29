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泰雅尋根之路重生 南投Sbayan古道重現傳統砌石工法

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
泰雅族Sbayan尋根古道修繕就地取材，重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕就地取材，重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭。圖／南投縣文化局提供

南投仁愛瑞岩部落Sbayan巨石平台，被視為泰雅族起源地，為國家重要文化景觀。為保護泰雅文化之根，縣文化局、文化部文資局與部落族人合作，重現泰雅傳統砌石工法，並建置獵寮竹棚和涼亭，手作修繕全程共1600公尺的尋根古道。

泰雅族神話相傳，賽考列克語系祖先是從瑞岩部落上方北港溪上游布布爾溪山腰上一座裂開的巨石Pinsbkan（始祖誕生地）走出來，隨族群人口繁衍，後於瑞岩部落Sbayan（分開之意）巨石旁宣布大遷徙，分散橫跨至全台7縣市13鄉鎮。

雖歷經數百年遷移，瑞岩部落「Sbayan平台」仍被視為泰雅族賽考列克語系起源地，平台上矗立的巨石更是泰雅民族起源與族群遷徙擴散的具體認知與象徵焦點，因此在2025年登錄為國家重要文化景觀，不定時會有泰雅族人自發性前往尋根。

為保護泰雅文化之根，讓其族人能穩定踏上聖地尋根，南投縣文化局、文化部文化資產局與瑞岩部落族人合作，依山林就地取材並重現泰雅傳統砌石工法，並建置傳統涼亭與竹棚，重新修繕打造連結瑞岩舊部落至Sbayan平台的尋根古道。

文化局表示，該尋根步道全程約1600公尺，但因部落耆老凋零，泰雅砌石技藝傳承不完全，為重現傳統工法，由專業步道師指導帶領部落族人動手砌石，其中手作步道段落約 350 公尺，族人也親手打造了極具泰雅傳統的獵寮竹棚或涼亭。

此次以傳統與手作工法修復古道，不僅凝聚瑞岩部落的共識，更促成馬烈霸、紅香、力行村等部落的跨部落合作，展現強大的族群凝聚力，修繕同時也建置完善的導覽解說系統，為台灣原住民族文化傳承與環境永續共存樹立重要的里程碑。

泰雅族Sbayan尋根古道修繕就地取材，重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕就地取材，重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭。圖／南投縣文化局提供

泰雅族Sbayan尋根古道修繕就地取材，重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕就地取材，重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭。圖／南投縣文化局提供

泰雅族Sbayan尋根古道修繕，就地取材手作重現泰雅傳統砌石工法。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕，就地取材手作重現泰雅傳統砌石工法。圖／南投縣文化局提供

泰雅族Sbayan尋根古道修繕，就地取材手作重現泰雅傳統砌石工法，瑞岩部落耆老開心體驗。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕，就地取材手作重現泰雅傳統砌石工法，瑞岩部落耆老開心體驗。圖／南投縣文化局提供

泰雅族Sbayan尋根古道修繕重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭，瑞岩部落耆老開心體驗。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭，瑞岩部落耆老開心體驗。圖／南投縣文化局提供

泰雅族Sbayan尋根古道修繕重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭，同時建置導覽解說牌。圖／南投縣文化局提供
泰雅族Sbayan尋根古道修繕重現傳統砌石工法，搭設傳統獵寮涼亭，同時建置導覽解說牌。圖／南投縣文化局提供

文化局 南投 族人

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